Transfert de Kolo Muani : La fin d’un «feuilleton de deux ans» est imminente, le PSG va devoir prendre une décision décisive pour son départ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani est depuis un an et demi, prêté dans différents clubs. Cet été, le club parisien souhaite s’en séparer définitivement, et négocie depuis plusieurs semaines avec la Juventus dans ce sens. Selon les derniers échos de la presse italienne, ce dossier interminable pourrait toucher à sa fin ce mercredi. Explications.

Le mercato du PSG continue de s’accélérer. Depuis le début de l’été, les dirigeants parisiens tentent de dégraisser leur effectif. Pour le moment, deux grosses ventes ont été enregistrées du côté du club de la capitale avec Gonçalo Ramos (vendu à l’AC Milan contre 70M€) et Kang-In Lee, qui a rejoint l’Atlético de Madrid (contre 40M€). Mais rapidement, une troisième vente importante pourrait avoir lieu du côté du PSG. Depuis plusieurs semaines, les décideurs franciliens sont en négociations avec la Juventus dans le cadre d’un transfert définitif de Randal Kolo Muani. Déjà prêté au sein du club turinois lors de la saison 2024-2025, l’attaquant français aimerait beaucoup rejoindre la « Vieille Dame » cet été.

La réponse décisive du PSG attendue ce mercredi Mais pour cela, la Juventus doit formuler une offre correspondant aux attentes du PSG, ce qui n’est pas simple. Ayant réclamé 50M€ pour son joueur par le passé, le double champion d’Europe en titre a ensuite baissé ses exigences. Désormais, plusieurs sources s’accordent à dire que le club parisien laissera partir Randal Kolo Muani contre un montant de 40M€. Selon SportItalia, la fin de ce dossier Kolo Muani est imminente, du moins du côté de la Juventus. Et pour cause, le club turinois va formuler ce mercredi son offre définitive pour le joueur de 27 ans. Celle ci se traduit par un prêt assorti d’une obligation d’achat à 40M€ en cas de qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Le PSG pourrait décider de refuser la dernière proposition de la Juventus Cependant, rien n’indique que le PSG acceptera cette dernière offre des « Bianconeri ». Ce mercredi, le club parisien est donc attendu au tournant et va devoir prendre une décision qui va s’avérer décisive dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonce également que la réponse parisienne est attendue dans la journée. Mais si Paris venait à repousser cette dernière, de nouvelles options devraient venir s’ouvrir pour Randal Kolo Muani.