Lucas Chevalier remplacé par une sensation de la Coupe du monde 2026 : Le PSG connaît le prix à payer pour le transfert de son nouveau gardien

Alexis Brunet

Après une première saison très compliquée au PSG, Lucas Chevalier pourrait déjà aller voir ailleurs, lui qui est devancé par Matvey Safonov. Si cela arrive, le club de la capitale devra donc lui trouver un remplaçant et il a déjà quelques pistes. L’une d’entre elles mène à Zion Suzuki qui a brillé lors de la Coupe du monde 2026 avec le Japon.

S’il y a bien un secteur où le PSG se montre actif cet été, c’est au niveau des gardiens de but. Le jeune Alessandro Longoni est arrivé en provenance de l’AC Milan et il est pour le moment la seule recrue du club de la capitale. Dans le sens inverse, Paris a prêté Renato Marin, qui a rejoint le CD Nacional au Portugal pour une saison, sans option d’achat.

Lucas Chevalier sur le départ ? Il y a donc déjà eu deux mouvements cet été au PSG concernant les gardiens de but, mais il pourrait y en avoir d’autres. Recruté l’année dernière pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a pas du tout brillé et il s’est fait doubler par Matvey Safonov qui est actuellement le numéro un dans la hiérarchie parisienne. Cela ne plait pas au Français, qui pourrait aller voir ailleurs pour espérer avoir plus de temps de jeu, même si certaines sources affirment qu’il serait partant pour rester à Paris et se battre pour repasser devant l’international russe.

Suzuki est pisté par le PSG Le PSG n’est donc pas fermé à l’idée de se séparer de Lucas Chevalier et il aurait d’ailleurs déjà entamé des démarches pour trouver son potentiel successeur. Selon Tuttosport, le club de la capitale, tout comme la Juventus de Turin, serait intéressé par Zion Suzuki, qui appartient à Parme. Ce dernier a participé à la Coupe du monde 2026 avec le Japon et il s’est montré à son avantage, ce qui a fait monter sa cote (les Japonais ont été éliminés au stade des 16èmes de finale par le Brésil sur le score de 2-1). La Vieille Dame aurait déjà proposé 22M€ pour le joueur de 23 ans, mais les Gialloblù demanderaient 30M€ pour le lâcher.