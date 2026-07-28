«Non, merci» : Après Yan Diomandé, Rodri répond sèchement au PSG et choisit le Real Madrid pour son transfert !

Alexis Brunet

Ces derniers jours, de nombreuses informations sortent sur le mercato du PSG. Le club de la capitale serait intéressé notamment par Rodri, mais le joueur de Manchester City aurait d’autres plans pour son avenir. Il aurait répondu sèchement à Paris qui l’a contacté et n’aurait donc pas donné suite, car comme Yan Diomandé il souhaiterait rejoindre le Real Madrid.

Alors que nous sommes déjà le 28 juillet, le PSG n’a pour le moment pas mis le feu au mercato. Le club de la capitale a de nombreuses pistes, mais actuellement il n’a mis la main que sur Alessandro Longoni, jeune portier de 18 ans arrivé en provenance de l’AC Milan. Luis Campos pourrait toutefois offrir prochainement un nouveau joueur à Luis Enrique car Maghnes Akliouche est très proche de rejoindre Paris, mais il reste encore à trouver un accord avec l’AS Monaco.

Rodri ne souhaite pas rejoindre le PSG En plus de Maghnes Akliouche, le PSG serait intéressé par le tout juste champion du monde et meilleur joueur du tournoi, Rodri. Le club de la capitale a flairé la bonne affaire car le milieu de terrain est en fin de contrat l’été prochain, mais ce dernier n’aurait pas comme projet de rejoindre Paris. En effet, selon les informations du journal AS, le joueur de Manchester City aurait reçu un appel du double champion d’Europe, mais il aurait répondu « non, merci », ne préférant même pas écouter l’offre parisienne. L’intérêt de Luis Enrique l’aurait tout de même flatté, mais l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid aurait comme projet de rejoindre le Real Madrid cet été, même si l’hypothèse de le voir prolonger chez les Cityzens existe également.

Yan Diomandé préfère lui aussi le Real Madrid Ce n’est pas la première fois cet été que le Real Madrid et le PSG sont en concurrence sur certains transferts. En plus de Rodri, la Casa Blanca aurait également la préférence de Yan Diomandé, qui avait pourtant trouvé un accord avec Paris il y a quelques semaines, mais qui se dirigerait maintenant vers l’Espagne. Toutefois, selon L’Équipe, Luis Campos aurait encore une ultime chance dans ce dossier grâce à certains nouveaux intermédiaires, mais pour cela il faut que les Madrilènes ne bouclent pas le dossier avec le RB Leipzig entre-temps.