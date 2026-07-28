Bradley Barcola va quitter le PSG cet été, il a déjà donné son accord pour rejoindre Liverpool !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, le mercato du PSG est en train de s’accélérer. Dernièrement, on a appris que Bradley Barcola n’allait pas prolonger son contrat avec Paris et il y a du nouveau dans ce dossier. L’attaquant français souhaite rejoindre Liverpool, à qui il a déjà donné son accord pour une arrivée cet été, mais maintenant les deux clubs doivent trouver un terrain d’entente.

Pour le moment, le PSG a déjà perdu deux attaquants cet été en la personne de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, mais ce total a de grandes chances d’augmenter prochainement. En effet, Bradley Barcola aurait lui aussi prévu de quitter Paris cet été. Il y a quelques jours, on apprenait que l’international français de 23 ans avait décidé de ne pas prolonger avec le double champion d’Europe et ce mardi on a appris l’identité de l’équipe que souhaite rejoindre l’ancien Lyonnais.

Barcola a donné son accord à Liverpool Bradley Barcola a donc de grandes chances de quitter le PSG cet été et il pourrait rejoindre l’Angleterre. En effet, selon les informations du journal L’Équipe révélées ce mardi, l’international français aurait déjà trouvé un accord de principe pour s’engager avec Liverpool, ce qui confirme les révélations du 10sport en date du 10 mai dernier. L’ancien Lyonnais aurait même discuté avec plusieurs dirigeants des Reds ainsi que l’entraîneur Andoni Iraola. Cela ne veut toutefois pas dire que l’opération est bouclée, car les deux équipes vont maintenant devoir trouver un terrain d’entente pour ce qui concerne l’indemnité de transfert et elle pourrait être record.

170M€ pour Barcola ? En 2017, le PSG avait acheté Neymar contre un chèque de 222M€ et l’avait revendu pour 90M€ en 2023 ce qui fait du Brésilien le plus gros achat et la plus grosse vente de l’histoire du club de la capitale. Toutefois, cet été, l’un de ses records pourrait tomber car Paris demanderait une grosse somme pour laisser partir Bradley Barcola. Le double champion d’Europe ne serait pas contre une vente de son international français, mais pour cela il faudrait que Liverpool fasse une offre d’au moins 170M€. Une somme qui a été fixée par les dirigeants parisiens par rapport aux récents transferts de Morgan Rogers à Chelsea pour 138M€ et d’Elliot Anderson à Manchester City contre 135M€.