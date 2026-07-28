Mercato Analyse : Le jeu dangereux du Real Madrid dans le dossier Olise ?

Alexandre Higounet

Cela fait plusieurs semaines que des informations circulent autour d'un intérêt fort du Real Madrid sur Michael Olise, et sur l'envie de l'international français du Bayern de signer à Madrid. Ces dernières heures, le président du club bavarois s'est exprimé sur le sujet, et sa sortie médiatique pourrait bien faire grincer quelques dents, notamment celles de Kylian Mbappe. Explication...

Cela fait plusieurs semaines que de nombreuses informations circulent autour d'un intérêt appuyé du Real Madrid pour Michael Olise et d'une offensive en préparation, voire en cours, sachant que l'international français aurait lui même indiqué son envie de signer à Madrid. Ces dernières heures, le président du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a évoqué le sujet Olise devant les micros, comme relayé par Foot Mercato.

« Michael Olise va-t-il rester au Bayern Munich ? Oui bien sûr » Le boss du Bayern Munich a ainsi déclaré : « Michael Olise va-t-il rester au Bayern Munich ? Oui bien sûr. Le Real Madrid ? Je n'ai reçu ni lettre ni fax ni appel. C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. C’est assez intéressant. Honnêtement, j’ai perdu le compte du nombre de fois où des amis m’ont posé la question. Mais pas une seule personne ne m’a dit : "Si quelqu’un t’offre 200 millions d’euros, tu dois lui vendre" ».

« Le Real Madrid ? Je n'ai reçu ni lettre ni fax ni appel » Au travers des propos du président bavarois, on comprend qu'il n'a jamais cru en une offensive concrète du Real Madrid sur Michael Olise, laissant même entre les lignes la possibilité qu'au sein de la direction merengue, on n'en ait jamais réellement eu l'intention, tant du fait du coût financier XXL de l'opération que de la complexité du dossier. En tout cas, ces propos du président du Bayern Munich pourraient faire grincer quelques dents côté Real, notamment du côté de Kylian Mbappe, qui était un chaud partisan d'une signature d'Olise au Bernabeu, voyant en lui un pourvoyeur de ballons hors pair avec qui il se trouve parfaitement sur le terrain, comme l'ont démontré les premiers matchs du Mondial.