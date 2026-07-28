Avec le transfert de Bradley Barcola, le PSG veut frapper un grand coup et réaliser le mercato de tous les records

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Bradley Barcola semble avoir refusé de prolonger son contrat, une vente paraît désormais inévitable. Mais pas à n'importe quel prix. En effet, le PSG réclamerait pas moins de 170M€ pour lâcher son ailier français. Une somme qui permettrait au club de la capitale de connaître un été record sur le mercato.

Après une Coupe du monde plutôt aboutie, Bradley Barcola aurait décidé de ne pas prolonger au PSG alors que son contrat court jusqu'en 2028. Une situation qui devrait accélérer le processus de vente de l'ailier français, recruté en 2023 pour environ 50M€ en provenance de l'OL. En effet, Luis Campos n'aime pas en général démarrer une saison avec un joueur qui entre dans ses deux dernières années de contrat. Mais encore faut-il recevoir une offre en adéquation avec les attentes parisiennes. Dans cette optique, tous les regards se tournent vers Liverpool, le club le plus chaud dans ce dossier comme l'a révélé le10sport.com en exclusivité.

Le PSG réclame 170M€ pour Barcola Reste donc à savoir jusqu'où est capable d'aller Liverpool. Mais une chose est sûre, il faudra frapper fort. « Concernant Bradley Barcola, ce que je peux dire c’est qu’il ne faut pas attendre quelque chose d’imminent. Personne ne prêtait d’intérêt à l’histoire Barcola - Liverpool ces derniers mois, maintenant tout le monde est dessus. Mais ça ne veut pas dire que Liverpool signera Barcola aujourd’hui. Ce n’est pas un deal qui ira très vite. Ça prendra du temps, les négociations sont compliquées étant donné que c’est beaucoup d’argent. Vous devez négocier et discuter, même si le joueur est favorable au transfert », expliquait récemment Fabrizio Romano. Et selon les informations de The Athletic, le PSG réclame tout simplement 170M€ pour lâcher Bradley Barcola. Pour arriver à cette somme, le club de la capitale aurait pris en compte le transfert de Morgan Rodgers, qui a rejoint Chelsea pour 138M€ ainsi que celui d'Eliott Anderson qui s'est engagé avec Manchester City pour 135M€.

Un transfert qui exploserait plusieurs records Et si jamais Liverpool venait à accepter les conditions du PSG en lâchant 170M€, Bradley Barcola deviendrait alors le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League devant Alexander Isak, déjà recruté par les Reds pour 145M€ l'été dernier, Morgan Rodgers et Eliott Anderson. Et en ce qui concerne la Ligue 1, le PSG exploserait aussi tous les records. Jusque-là, la plus grosse vente d'un club français vers un club étranger concerne Neymar qui avait quitté Paris pour rejoindre Al-Hilal contre 90M€. Aurélien Tchouaméni, recruté par le Real Madrid en 2022 en provenance de l'AS Monaco, et Nicolas Pépé qui avait quitté le LOSC pour Arsenal, occupent pour l'instant les deux autres marches du podium derrière Neymar avec des transferts à 80M€. Et ce n'est pas tout puisque Bradley Barcola pourrait également devenir le joueur français le plus cher de tous les temps, derrière Kylian Mbappé, recruté définitivement par le PSG en 2018 contre un chèque de 180M€ (bonus inclus), mais devant Ousmane Dembélé pour lequel le FC Barcelone avait déboursé 145M€ en 2017.