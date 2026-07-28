Frenkie de Jong et Robert Lewandowski au PSG : Les deux fois où Kylian Mbappé a été trompé sur le mercato !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a passé la plus grande partie de sa carrière professionnelle au PSG. Au fil des sept années vécues dans la capitale, le meilleur buteur de l'histoire du club avec ses 256 réalisations a vu des joueurs partir et venir. Cependant, à deux reprises, on l'a trompé alors qu'un transfert était au programme : Frenkie de Jong en 2019 et Robert Lewandowski en 2022. L'Equipe apporte ses explications.

Dimanche, le Paris Saint-Germain a fait le choix de mettre un terme à sa quête de la signature de Yan Diomandé sur laquelle le conseiller football Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi se sont personnellement impliqués. L'irruption du Real Madrid dans ce feuilleton a permis au RB Leipzig de faire grimper les enchères pour le transfert de l'international ivoirien de 19 ans qui sort d'une participation à la Coupe du monde avec les Eléphants. Refusant de prendre part à une folie dépensière sur le marché, le PSG a dit stop. « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses - et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d'équilibre de l'effectif ».

Frenkie de Jong séduit par l'idée de jouer avec Kylian Mbappé, il signe finalement à Barcelone en 2019 L'occasion pour L'Equipe de se remémorer quelques transferts sur lesquels le PSG a un temps planché sans arriver à ses fins. Deux opérations en particulier auraient pu faire le bonheur de Kylian Mbappé qui a été le pensionnaire du Camp des Loges puis du Campus PSG lors de sa dernière saison entre 2017 et 2024. Le champion du monde tricolore a été proche d'évoluer aux côtés de Frenkie de Jong dans la capitale quelques mois après avoir été sacré en Russie avec les Bleus. Cependant, le FC Barcelone annonçait avoir trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam pour son transfert dès l'hiver 2019, mais effectif à compter de l'été de l'année en question. Et pourtant, le Paris Saint-Germain avait été particulièrement bien positionné dans la course à la signature de Frenkie de Jong. Le milieu de terrain à l'époque âgé de 21 ans au moment des faits était à la fois convoité par Manchester City et le FC Barcelone en plus du PSG. L'appui de Kylian Mbappé aurait séduit l'international néerlandais. Et alors que les parties concernées se rapprochaient d'un accord pour un transfert de 60M, c'est le FC Barcelone qui raflera finalement la mise dans ce poker menteur en annonçant à la surprise générale et notamment au Paris Saint-Germain, le transfert de Frenkie de Jong. Transfert à 75M€ conclu par l'Ajax Amsterdam qui se serait servi du PSG et donc indirectement de Kylian Mbappé pour faire augmenter le prix du transfert.

Mbappé a prolongé avec la garantie que Lewandowski allait venir en 2022 Trois ans plus tard, Kylian Mbappé a vécu une autre désillusion sur le marché des transferts. Au printemps 2022, au terme d'un feuilleton épique qui avait tenu en haleine les supporters du PSG et du Real Madrid, le futur capitaine de l'équipe de France prolongeait son bail au Paris Saint-Germain avec notamment la promesse d'un duo avec Robert Lewandowski sur le front de l'attaque. Ailier gauche du club parisien à l'époque, Mbappé aurait vu le conseiller football Luis Campos qui était arrivé à Paris en parallèle lui évoquer la possibilité de recruter le buteur polonais selon L'Equipe. Lewandowski quittait certes le Bayern Munich cet été-là, pour néanmoins s'engager en faveur du FC Barcelone et non du PSG. Une fois de plus, Kylian Mbappé a été trompé avec une fausse promesse de recrutement. Le quotidien sportif explique que l'entourage de Lewandowski aurait plutôt été derrière cette appétence pour le projet parisien lorsque le joueur éprouvait une volonté bien moins importante de signer au PSG.