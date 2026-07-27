Yan Diomandé échappe au PSG : Son transfert peut déjà faire «quatre ou cinq» victimes au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le PSG a lâché l’affaire dans le dossier Yan Diomandé. Le club de la capitale s’est fait doubler par le Real Madrid, qui touche au but pour le transfert de l’international ivoirien. L’arrivée du crack de 19 ans pourrait toutefois précipiter certains départs chez les Merengue. Quatre ou cinq éléments de José Mourinho pourraient être amenés à faire leurs valises cet été.

Le PSG a fini par se faire une raison avec Yan Diomandé. Longtemps intéressé par l’international ivoirien sur le mercato, le club de la capitale a finalement lâché l’affaire. Le crack de 19 ans s’est rapproché du Real Madrid ces derniers jours, ce qui a profondément agacé les dirigeants parisiens. Les Merengue toucheraient donc au but avec le joueur du RB Leipzig. L’arrivée de ce dernier dans l’effectif de José Mourinho pourrait toutefois précipiter quelques départs au sein de la Casa Blanca.

«Au Real Madrid, il y aura du mouvement» « Le PSG est complètement hors course. Je peux vous garantir que Yan Diomandé sera un joueur du Real Madrid. Le deal est en place, et cela devrait avoir des conséquences. Le Real Madrid a beaucoup investi sur le mercato : Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cururella, Ibrahima Konaté et maintenant Yan Diomandé. Et au Real Madrid, il y aura du mouvement, probablement quatre ou cinq mouvements dans les prochaines semaines dans le sens des départs. Franco Mastantuono pourrait partir en prêt cet été. Il faut aussi garder un œil sur Raul Asencio. Il y a une possibilité pour lui de partir, en prêt ou en transfert permanent. Le cas de Gonzalo Garcia est aussi à suivre. Fulham est prêt à passer à l’action et approcher le Real Madrid cette semaine » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Le Real Madrid va rééquilibrer la balance pour son mercato ? Il faut dire que le Real Madrid s’est montré plutôt actif sur le mercato ces dernières semaines. Le transfert de Yan Diomandé devrait s’élever à plus de 100M€. La Maison-Blanche devrait donc certainement chercher à vendre ensuite afin de rééquilibrer la balance et alléger sa masse salariale. Les prochains jours s’annoncent agités du côté des pensionnaires de la Liga sur le marché des transferts.