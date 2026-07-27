«Si tu me demandes sur qui je foncerais, ce serait lui» : RMC propose une idée au PSG pour remplacer Marquinhos, et ça va lui changer la vie !

Axel Cornic

Avec la fin de la Coupe du monde 2026, le mercato estival s'emballe enfin et le Paris Saint-Germain est lié à des nombreux dossiers chauds. C'est le cas en attaque avec Yan Diomandé, révélation de la dernière saison de Bundesliga avec le RB Leipzig. Mais pour certains, les doubles Champions d'Europe feraient mieux de recruter en défense, avec un très joli coup qui leur est proposé.

Quelle sera la première recrue estivale ? Le mercato a déjà bien avancé, mais on attend toujours la première signature du côté du PSG. Pour le moment, le club parisien s'est surtout contenté de vendre, avec les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee. Mais ça pourrait bientôt bouger, puisque les spéculations se font de plus en plus nombreuses.

Sur qui doit foncer le PSG ? En ce moment, on parle surtout du transfert de Yan Diomandé, qui semble être fini au centre d'une énorme bataille. Le PSG serait très intéressé, mais cela serait également le cas des cadors de Premier League ainsi que du Real Madrid, qui pourrait bien faire des folies pour boucler sa signature. On parle d'indemnités dépassant largement les 100M€, pour un joueur qui pourrait venir renforcer encore plus l’attaque déjà incroyable des Parisiens. Mais certains pensent plutôt que Luis Campos devrait se concentrer sur d’autres dossiers... à beaucoup moins cher.

« Je partirais sur un profil à la John Stones » Au micro de RMC Sport, Kevin Diaz a en effet conseillé au PSG de s'intéresser à John Stones, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester City le 1er juillet dernier. « Je partirais sur un profil à la John Stones, qui pour moi est un joueur qui est sûr, qui dégage beaucoup d'assurance, qui a bien progressé avec Guardiola. Il est polyvalent, c'est un bon relanceur, il peut couvrir et même jouer au milieu de terrain. Si tu me demandes un joueur sur qui je foncerais ce serait lui, même pour le Paris Saint-Germain par exemple qui cherche un remplaçant à Marquinhos » a-t-il expliqué, dans l'After Foot de ce dimanche soir.