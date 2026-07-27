Bradley Barcola sur le départ au PSG : Voilà ce que l’IA lui conseille de faire pour son mercato !

Pierrick Levallet

Et si l’avenir de Bradley Barcola s’écrivait loin du PSG ? Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, l’international français serait plutôt réticent à l’idée d’étendre son engagement alors que Liverpool et Arsenal le convoitent sur le mercato. L’Intelligence Artificielle s’est mise à sa place et n’a pas manqué de le conseiller pour la suite de sa carrière.

L’aventure de Bradley Barcola au PSG touche peut-être à sa fin. Si son contrat court jusqu’en juin 2028, l’ailier de 23 ans ne compterait pas le prolonger d’après les informations de RMC Sport. Un départ de l’international français cet été ne serait donc pas à exclure, même si le PSG l’estimerait à 170M€ selon certaines sources. Liverpool et Arsenal garderaient un œil sur sa situation. L’Intelligence Artificielle s’est alors mise à sa place sur notre demande et n’a pas hésité à conseiller l’ancien de l’OL pour son mercato.

L'I.A. conseille à Bradley Barcola de quitter le PSG à une condition « Le PSG ne serait pas vendeur à n'importe quel prix et valoriserait très fortement son ailier » explique tout d’abord ChatGPT. L’I.A. apporte ensuite d’autres arguments. Elle préconise à Bradley Barcola de n’envisager un avenir au PSG que si Luis Enrique lui garantit un temps de jeu convenable et un rôle majeur. Liverpool est toutefois le choix le plus judicieux selon ChatGPT. Le style de jeu rapide et direct des Reds conviendrait parfaitement aux qualités de Bradley Barcola, qui pourrait s’y plaire s’il bénéficie d’un statut important. Arsenal est la solution la moins viable du fait de la forte concurrence sur les ailes et du jeu plus structuré de Mikel Arteta.

Liverpool favori pour son transfert ? ChatGPT conseille ainsi à Bradley Barcola de ne quitter le PSG que si on lui offre de meilleures garanties sportives, et de privilégier Liverpool si jamais le joueur fait ses valises. Cela tombe bien, puisque Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt du club de Premier League sur le mercato. Il faut dire qu’il remplacerait Mohamed Salah et échapperait à la concurrence de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé au PSG.