«Deux ou trois nouveaux joueurs» au PSG : Comment le départ annoncé de Barcola a changé le mercato parisien !

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG est en train de s’emballer en ce moment. Le club de la capitale a plusieurs dossiers à gérer, dont celui de Bradley Barcola. Ce dernier pourrait faire ses valises et quitter la formation parisienne. Et cela pourrait totalement chambouler les plans parisiens sur le marché des transferts.

Le PSG est en train de vivre des jours mouvements sur le mercato. Le club de la capitale a récemment officialisé le départ de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid. L’international sud-coréen pourrait d’ailleurs être suivi par Bradley Barcola prochainement. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Et son départ pourrait chambouler les plans des Rouge-et-Bleu sur le marché des transferts, alors que la direction parisienne travaillerait déjà la venue de Maghnes Akliouche.

Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, Bradley Barcola va quitter le PSG ? « Le PSG travaille sur de nouvelles signatures. Le PSG travaille sur Maghnes Akliouche. Il y a un accord avec le joueur. Certains ont mentionné Liverpool. Akliouche s’est mis d’accord avec le PSG et les négociations sont en cours entre le PSG et Monaco. Il ne faut pas oublier que le PSG a perdu Gonçalo Ramos et Kang-In Lee à l’AC Milan et l’Atlético de Madrid. Donc ils ont besoin de deux ou trois nouveaux joueurs, et encore plus si Barcola s’en va. Donc voilà la situation autour de Bradley Barcola » a ainsi confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Bradley Barcola pour remplacer Mohamed Salah à Liverpool ? Il faut dire que Bradley Barcola bénéficierait d’un rôle plus important à Liverpool qu’au PSG. Chez les Reds, il viendrait remplacer Mohamed Salah, qui est parti libre cet été. Chez les Rouge-et-Bleu, l’ailier de 23 ans semble derrière Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé dans la hiérarchie. L’international français aimerait avoir un temps de jeu plus régulier, et pourrait par conséquent opter pour un départ du PSG cet été.