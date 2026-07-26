PSG ou Real Madrid ? Le transfert de Yan Diomandé est imminent, «ça va se décider dans les prochains jours» annonce Fabrizio Romano !

Axel Cornic

Révélation de la saison de Bundesliga, Yan Diomandé se retrouve au cœur de l'un des gros feuilletons de ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain souhaiterait en effet miser sur lui pour notamment remplacer Kang-in Lee et avec le possible départ de Bradley Barcola, mais le Real Madrid serait également sur le coup, avec Fabrizio Romano qui nous promet des gros rebondissements à venir.

A seulement 19 ans, Yan Diomandé se retrouve déjà à tournant décisif de sa carrière. L'international ivoirien est suivi par les plus grands clubs de la planète et du côté du RB Leipzig on se frotte les mains, avec un transfert à plus de 100M€ qui est évoqué. Le PSG serait l’un des prétendants de la nouvelle star, mais un énorme bras de fer semble s’être engagé avec le Real Madrid.

« Depuis deux jours, le dossier Yan Diomandé est complètement fou » Dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, Fabrizio Romano a fait le point sur cet épineux dossier. « Depuis deux jours, le dossier Yan Diomandé est complètement fou. Le Real Madrid a réussi à se mettre d’accord avec le joueur. Il y a actuellement un feu vert autour de son contrat. Le Real Madrid s’est récemment rendu en Allemagne et a eu la possibilité de rencontrer l’entourage du joueur, qui a d’ailleurs les mêmes agents que Vinicius Jr. Le salaire, la durée du contrat jusqu’en 2031, tout est ok entre les deux parties » a expliqué le spécialiste mercato.

« Cela va désormais être une bataille dans les prochaines heures, et je ne pense pas que le dossier va s’éterniser » « Mais il ne faut pas oublier que Yan Diomandé s’est également mis d’accord avec le PSG. Cela va désormais être une bataille dans les prochaines heures, et je ne pense pas que le dossier va s’éterniser. Ça va se décider dans les prochains jours » a assuré Fabrizio Romano. « Le RB Leipzig a comme idée de vendre le joueur au Real Madrid et de le conserver en prêt le temps d’une saison supplémentaire. Mais le club allemand sait qu’il est désormais impossible de le retenir une saison de plus puisque Yan Diomandé veut rejoindre son prochain club immédiatement. Le Real Madrid va arriver avec une nouvelle offre très prochainement ».