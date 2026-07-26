Luis Enrique veut signer Rodri : L’arrivée du Ballon d’Or 2024 pourrait changer beaucoup de choses au PSG !

Axel Cornic

Après un mercato estival 2025 assez calme, le Paris Saint-Germain pourrait bien sortir l'artillerie lourde. On parle de plusieurs transferts très importants comme celui de Yan Diomandé à plus de 100M€, mais surtout de Rodri, le leader de l’Espagne qui vient de remporter la Coupe du monde 2026.

A Paris, on pourrait assister à un marché des transferts historique. Les doubles Champions d'Europe en titre ont l'intention d'asseoir leur domination et pour cela, ils planifieraient quelques transferts très intéressants, mais surtout très importants. C'est le cas avec Rodri, joueur de Manchester City qui semble faire saliver le PSG comme le Real Madrid.

Le PSG ou le Real Madrid pour Rodri ? Les deux géants se livrent une bataille sans merci pour s'attacher les services du Ballon d'Or 2024, qui semble vouloir changer de club après le départ de son mentor Pep Guardiola. Plusieurs sources ont expliqué que sa priorité serait le Real Madrid, avec qui il existerait déjà un accord verbal. Mais Luis Campos et Luis Enrique auraient flairé le bon coup et une signature de Rodri serait un véritable exploit, surtout si cela est fait au nez et à la barbe des Madrilènes. Avec une telle recrue, le milieu parisien déjà très impressionnant deviendrait une véritable institution mondiale.

« Je pense que c’est le Real Madrid, ou même le Barça, qui en a le plus besoin » Mais le PSG a-t-il vraiment besoin de Rodri ? Depuis que les indiscrétions sur un intérêt parisien sont sorties, certains se demandent si le Champion du monde espagnol est vraiment indispensable. « Moi, c’est un joueur que j’adore Rodri. Le voir en Ligue 1 et au PSG, ça serait super. Mais je répète, je pense que c’est le Real Madrid, ou même le Barça, qui en a le plus besoin » a expliqué Walid Acherchour, au micro de RMC. En pleine reconstruction après deux saisons blanches, le Real Madrid semble effectivement être la destination parfaite, avec un milieu de terrain qui serait totalement transformé par son arrivée.