Le Real Madrid chamboule le mercato du PSG : L’IA propose six noms pour oublier Yan Diomandé !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid vient de relancer les plans du PSG sur le mercato. Yan Diomandé semblait plutôt proche des Rouge-et-Bleu ces derniers jours. Seulement, les Merengue se sont immiscés dans les négociations et seraient désormais sur le point de rafler la mise pour l’international ivoirien. L’Intelligence Artificielle nous a alors délivré six noms susceptibles de faire oublier le crack de 19 ans aux doubles champions d’Europe en titre.

Le PSG va très certainement devoir oublier Yan Diomandé sur le mercato. Alors que l’international ivoirien était plutôt proche des Rouge-et-Bleu, le Real Madrid aurait totalement relancé le dossier. Les Merengue se seraient positionnés sur le crack de 19 ans après l’échec avec Michael Olise. Et la Casa Blanca toucherait au but pour ce transfert, qui devrait s’élever à 120M€. Le PSG devra donc se tourner vers d’autres joueurs pour espérer renforcer son secteur offensif. Et l’Intelligence Artificielle a proposé six noms d’un profil similaire à Yan Diomandé qui pourraient permettre au club de la capitale de passer à autre chose.

Nusa, Bakayoko... Des profils qui peuvent convenir au PSG ? « Luis Campos devra cibler un ailier avec un profil similaire : jeune, percutant, capable d'éliminer en un contre un, mais aussi compatible avec le jeu de position de Luis Enrique » analyse en effet ChatGPT. L’I.A. estime ainsi que le profil d’Antonio Nusa (RB Leipzig) serait le profil adéquat pour le PSG, l’international norvégien étant explosif, polyvalent et bon dribbleur. Assane Diao (Côme) représenterait aussi une bonne option du fait de sa grosse marge de progression et de ses capacités de percussion. Johan Bakayoko (RB Leipzig) pourrait également être une solution adaptée grâce à son efficacité dans les duels.

Yildiz, Rayan... Luis Campos et Luis Enrique peuvent trouver leur bonheur sur le mercato ? ChatGPT ne s’arrête pas là et explique que Kenan Yildiz (Juventus) serait un profil intéressant pour le PSG du fait de sa polyvalence, sa créativité et de sa capacité à jouer entre les lignes. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) pourrait convenir grâce à sa technique très fine et au fait qu’il serait compatible avec Luis Enrique. Enfin, Rayan (Bournemouth) pourrait être une option envisageable puisqu’il s’agit d’un ailier très jeune, moderne et puissant, et surtout compatible avec la méthode de recrutement de Luis Campos.