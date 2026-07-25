Transfert de Yan Diomandé : Le PSG abandonne face à l'offensive du Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Maintenant que la Coupe du monde est terminée, certains feuilletons de l'été devraient enfin trouver leur issue. C'est le cas de Yan Diomandé dont le nom a souvent été cité du côté du PSG ces dernières semaines. L'ailier du RB Leipzig est également pisté par le Real Madrid qui n'a pas hésité à faire une grosse offre récemment. La deuxième tentative semble être la bonne.

Auteur d'une première saison très réussie avec le RB Leipzig où il a marqué 12 buts et délivré 8 passes décisives en Bundesliga, Yan Diomandé fait partie des dossiers qui agitent le mercato en ce moment. La pépite de 19 ans semble avoir sa place dans un grand club et il avait donné son accord pour débarquer au PSG. Mais le dossier a été relancé récemment par une offre du Real Madrid. Le club espagnol vient d'en faire une deuxième qui pourrait s'avérer fatale pour le PSG.

Le Real Madrid revient à la charge pour Diomandé Après avoir essayé une offre de 100M€ pour convaincre le RB Leipzig de lâcher Yan Diomandé, le Real Madrid repart à la charge comme cette proposition a été refusée. D'après Foot Mercato, les deux clubs se sont entendu pour un transfert à hauteur de 120M€, comme espéré par le club allemand. Leipzig a tout fait pour ne pas se séparer de son crack sans un énorme chèque d'au moins 120M€. Le club espagnol voit en l'Ivoirien un élément capable de briller sur les deux côtés de l'attaque et a donc cédé pour proposer une offre plus intéressante.

Le PSG largué dans le dossier De son côté, le PSG était déjà entré en contact avec le joueur et Leipzig depuis des semaines pour tenter de conclure ce dossier. Mais le club français est tombé sur un os puisque le club allemand a refusé de descendre ses prix pour le jeune joueur qui vient de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Côte d'Ivoire. Au vu de la situation actuelle et la nouvelle offre du Real Madrid, le PSG préfère se retirer du dossier pour éviter de surpayer et ne devrait plus répondre au club espagnol.