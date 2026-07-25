Mercato : Le Real Madrid refuse une faveur à Kylian Mbappé avec Michael Olise, la décision à plus de 100M€ qui le prouve !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, ce serait actuellement la guerre pour le recrutement de Yan Diomandé. Et ce, bien que Kylian Mbappé ait réussi à persuader Michael Olise de le rejoindre à la Casa Blanca. Les dirigeants madrilènes ont décidé de clore ce chapitre pour ne pas détériorer ses relations avec le Bayern Munich, les incitant à faire tapis sur l'attaquant du RB Leipzig pour un transfert qui devrait être supérieur à 100M€, étant l'offre initiale du Real Madrid refusée par les Allemands.

A compter du 28 mai dernier, Kylian Mbappé, Michael Olise et 16 autres joueurs déposaient leurs valises à Clairefontaine dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2026. Seuls les huit joueurs engagés dans les finales de la Ligue Europa Conférence et de la Ligue des champions manquaient à l'appel. L'occasion pour Mbappé et Olise de pouvoir parfaire leur entente tant sur qu'en dehors du terrain. Et en attestent les déclarations du capitaine de l'équipe de France début juin au Parisien, la mayonnaise a pris. « Oh Michael… Lui, je l’adore ! J’ai appris à le connaître. C’est quelqu’un qui n’aime pas trop parler mais qui est très attachant, une personnalité vraiment atypique. Et c’est un joueur exceptionnel, on a beaucoup de chance de l’avoir avec nous ».

Kylian Mbappé serait parvenu à convaincre Michael Olise de signer au Real Madrid Pendant la Coupe du monde, Michael Olise a délivré des passes décisives à Kylian Mbappé contre le Sénégal, l'Irak, la Suède et l'Angleterre. Au fil de la compétition, partageant le quotidien et les repas puisqu'ils étaient assis ensemble, Mbappé et Olise ont renforcé le lien qui les unit. Au point où, selon Sport Bild, l'ailier du Bayern Munich se serait laissé convaincre par l'attaquant du Real Madrid de le rejoindre à la Casa Blanca pendant le mercato. En parallèle, le président Florentino Pérez aurait tout simplement fait du recrutement du joueur du Bayern sous contrat jusqu'en juin 2029 une priorité pour renforcer les rangs de l'effectif de José Mourinho.

Le Real Madrid décide de ne pas entacher ses relations avec le Bayern et met un terme à sa poursuite de Michael Olise Par le biais d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a néanmoins expliqué que le Real Madrid aurait laissé tomber son idée initiale de boucler le transfert de Michael Olise. La cause ? Le souhait du club merengue de ne pas fragiliser les belles relations nouées au fil des années avec la direction du Bayern Munich toujours aussi réticente à l'idée de vendre Olise les jours passant. En ce sens, ces dernières heures, le dossier prioritaire du Real Madrid se nomme Yan Diomandé. Les dirigeants du PSG et du club madrilènes chassent l'international ivoirien qui a confirmé pendant la Coupe du monde 2026 toutes les promesses montrées avec le RB Leipzig au cours de la saison.