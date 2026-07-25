Nouveau transfert officiel pour le PSG qui se dirige vers un mercato record !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan pour 75M€, hors bonus, c'est au tour de Kang-In Lee de quitter le PSG. L'international sud-coréen s'est engagé avec l'Atlético de Madrid moyennant un transfert estimé à 35M€, hors bonus. Si cela continue ainsi, le club de la capitale pourrait s'approcher de son record de ventes sur un mercato.

Pour le moment, le PSG se montre discret dans le sens des arrivées. En effet, le club de la capitale n'a officiellement attiré que le jeune portier italien Alessandro Longoni en provenance de l'AC Milan. Et bien que cela devrait s'accélérer dans les prochaines heures avec les signatures attendues de Lucas Digne ou encore Maghnes Akliouche, le PSG semble essentiellement concentré sur ses ventes jusque-là et enchaîne les jolis coups.

Kang-In Lee à l'Atlético, c'est officiel ! En effet, comme attendu, le transfert de Lee Kang-In à l'Atlético de Madrid est désormais officiel. « « Après trois années passées au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee s’engage avec l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un transfert définitif », écrit ainsi PSG dans communiqué officiel. « Le milieu de terrain international sud-coréen, qui a récemment disputé la Coupe du monde, rejoint notre club en provenance du PSG, avec lequel il a remporté les deux dernières Ligues des champions », précisent de leur côté les Colchoneros qui ajoutent que Lee Kang-In « a signé jusqu'au 30 juin 2031 ». Recruté pour environ 22M€ en provenance de Majorque en 2023, l'ancien joueur de Valence retrouve donc la Liga et signant à l'Atlético de Madrid qui aurait déboursé environ 40M€ pour ce transfert.

Déjà le 2e été le plus lucratif de l'histoire du PSG Un transfert important puisqu'il représenterait l'une des plus grosses ventes de l'histoire du PSG. A 40M€, Lee Kang-In est aux portes du top 5 des meilleurs ventes du club parisien juste derrière Marco Verratti (45M€). Et après Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan un peu plus tôt cet été pour environ 75M€, hors bonus, c'est une autre grosse vente pour le PSG qui réalise déjà son deuxième été le plus lucratif de son histoire. En effet, en plus de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In qui rapportent à eux deux 115M€, il faut ajouter le transfert définitif du jeune Noham Kamara à l'OL pour 4M€. Au total, ce sont 119M€ qui sont déjà tombés dans les caisses du PSG.