Nouveau transfert officiel pour le PSG qui se dirige vers un mercato record !

Après Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan pour 75M€, hors bonus, c'est au tour de Kang-In Lee de quitter le PSG. L'international sud-coréen s'est engagé avec l'Atlético de Madrid moyennant un transfert estimé à 35M€, hors bonus. Si cela continue ainsi, le club de la capitale pourrait s'approcher de son record de ventes sur un mercato.
Pour le moment, le PSG se montre discret dans le sens des arrivées. En effet, le club de la capitale n'a officiellement attiré que le jeune portier italien Alessandro Longoni en provenance de l'AC Milan. Et bien que cela devrait s'accélérer dans les prochaines heures avec les signatures attendues de Lucas Digne ou encore Maghnes Akliouche, le PSG semble essentiellement concentré sur ses ventes jusque-là et enchaîne les jolis coups.
Kang-In Lee à l'Atlético, c'est officiel !
En effet, comme attendu, le transfert de Lee Kang-In à l'Atlético de Madrid est désormais officiel. « « Après trois années passées au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee s’engage avec l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un transfert définitif », écrit ainsi PSG dans communiqué officiel. « Le milieu de terrain international sud-coréen, qui a récemment disputé la Coupe du monde, rejoint notre club en provenance du PSG, avec lequel il a remporté les deux dernières Ligues des champions », précisent de leur côté les Colchoneros qui ajoutent que Lee Kang-In « a signé jusqu'au 30 juin 2031 ». Recruté pour environ 22M€ en provenance de Majorque en 2023, l'ancien joueur de Valence retrouve donc la Liga et signant à l'Atlético de Madrid qui aurait déboursé environ 40M€ pour ce transfert.
Déjà le 2e été le plus lucratif de l'histoire du PSG
Un transfert important puisqu'il représenterait l'une des plus grosses ventes de l'histoire du PSG. A 40M€, Lee Kang-In est aux portes du top 5 des meilleurs ventes du club parisien juste derrière Marco Verratti (45M€). Et après Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan un peu plus tôt cet été pour environ 75M€, hors bonus, c'est une autre grosse vente pour le PSG qui réalise déjà son deuxième été le plus lucratif de son histoire. En effet, en plus de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In qui rapportent à eux deux 115M€, il faut ajouter le transfert définitif du jeune Noham Kamara à l'OL pour 4M€. Au total, ce sont 119M€ qui sont déjà tombés dans les caisses du PSG.
Barcola peut faire entrer cet été dans la légende du PSG
Mais il manque encore 90M€ pour aller chercher le record de l'été 2023. Pour le premier mercato de l'ère Luis Enrique, le PSG avait procédé à une large revue d'effectif en se séparant de plusieurs joueurs majeurs ce qui avait permis de récolter 210M€. Les transferts de Neymar à Al-Hilal pour 90M€ et de Marco Verratti à Al-Arabi contre un chèque de 45M€ avaient été les deux plus importants d'un été qui avait également vu partir El Chadaille Bitshiabu (15M€, Leipzig), Abdou Diallo (15M€, Al-Arabi), Mauro Icardi (10M€, Galatasaray) ou encore Julian Draxler (9M€, Al-Ahli) et Georginio Wijnaldum (8M€, Al-Ettifaq).
Avec déjà 119M€ récoltés en seulement trois ventes, le PSG est donc lancé sur les bases de cet été 2023 record. Et pour dépasser ces 210M€, le club de la capitale sait quels dossiers seront importants. Il y a tout d'abord Randal Kolo Muani, qui va quitter le club cet été. Reste à connaître sa destination alors que la Juventus peine à répondre aux exigences parisiennes. Mais un accord autour des 40M€ semble envisageable. Il faudra également surveiller la situation d'Ibrahim Mbaye, convoité par plusieurs clubs de Premier League ce qui peut permettre d'envisager un gros transfert. La somme de 50M€ circule. Par conséquent, rien qu'avec ces deux ventes, le PSG pourrait atteindre le total de 2023. Il faudra ensuite suivre avec attention l'évolution du dossier Bradley Barcola dont l'avenir reste incertain. Et si jamais il venait à réclamer son départ, Liverpool et Arsenal seraient les pistes les plus chaudes et il faut s'attendre à un transfert avoisinant les 120M€. Auquel cas, l'été 2026 effacerait tous les précédents records du PSG et basculerait dans la légende à l'échelle du club parisien.