L’OM veut devancer deux grands clubs italiens : Une offre de 13M€ envoyée pour un Mondialiste algérien ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient de participer à la Coupe du monde 2026 sous les couleurs de l’Algérie, Rakif Belghali aurait fait l’objet d’une offre de l’OM, selon les informations parues dans la presse italienne. Marseille aurait proposé un prêt avec obligation d’achat de 13M€ afin de recruter le latéral droit du Hellas Vérone, également dans le viseur de deux grands clubs italiens.

Actif dans le sens des départs depuis l’ouverture du mercato estival, avec ceux de Mason Greenwood (24 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) et Hamed Junior Traoré (26 ans), l’OM cherche également à se renforcer et notamment à trouver un remplaçant à son ailier anglais, auteur de 48 buts lors de ses deux saisons passées à Marseille. En ce sens, la piste menant à Keito Nakamura (25 ans) aurait été explorée, mais elle semble tout de même assez onéreuse, le Stade de Reims valorisant son joueur à 25M€.

L’OM a fait une offre pour Rakif Belghali En attendant, l’OM serait passé à l’action dans un autre dossier puisque, selon les informations de TMW, une offre aurait été formulée auprès du Hellas Vérone pour Rakif Belghali. Marseille aurait en effet proposé un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 13M€ afin de s’attacher les services du latéral droit âgé de 24 ans. Le club italien, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, attendrait en revanche 2M€ de plus, soit 15M€, afin de laisser partir l’international algérien (17 sélections).

L’AS Rome et l’Inter Milan également intéressées TMW précise qu’un accord est possible et que la volonté de l’OM est de devancer la concurrence de deux grands clubs italiens également intéressés par Rakif Belghali : l’Inter Milan et l’AS Rome. Dernièrement, Foot Mercato indiquait que la Louve était la mieux placée et avait une longueur d’avance dans ce dossier, tandis que les Nerazzurri verraient en l’Algérien une solution afin de remplacer Denzel Dumfries (30 ans), parti au Real Madrid.