L'OM doit trouver le successeur de Mason Greenwood en pleine crise financière : La mission quasiment impossible de Grégory Lorenzi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé à Marseille en 2024 après ses déboires à Manchester United, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais malgré sa présence, l'OM n'a pas réussi à accomplir ses objectifs la saison dernière et son départ semblait inévitable. C'est désormais chose faite puisqu'il vient de signer à Fenerbahce. Obligé de vendre pour renflouer ses caisses, l'OM doit maintenant trouver un bon élément pour remplacer l'attaquant anglais. La reconstruction de l'effectif marseillais est assez compliquée...

Après une saison 2025-2026 décevante et loin des attentes, l'OM doit profiter de ce mercato estival pour se refaire une santé et reconstruire un effectif convaincant. Le club a de grandes difficultés financières et doit se séparer de plusieurs joueurs. Les regards étaient tournés vers Mason Greenwood ces dernières semaines car il s'agissait du joueur qui rapporte le plus d'argent. L'Anglais a quitté le club pour Fenerbahce, une opération estimée à quasiment 40M€ qui en a rapporté un peu plus de la moitié à l'OM en réalité. Avec ce départ, le club doit maintenant repenser son effectif pour trouver un ailier droit de qualité.

L'OM perd sa pièce maîtresse Lâché par Manchester United après ses affaires de violences conjugales, Mason Greenwood a fini par rebondir à l'OM avec succès. Pour sa première saison, il a fini avec 21 buts en Ligue 1, soit le même total que le meilleur buteur Ousmane Dembélé. Il a à nouveau brillé en inscrivant 26 buts en 45 matches la saison dernière toutes compétitions confondues. Financièrement, l'OM n'avait pas d'autre choix que de laisser partir sa valeur sûre mais cela complique sérieusement les choses sur le mercato. Sportivement, Greenwood était devenu l'homme majeur de l'effectif marseillais et le remplacer ne sera pas chose aisée.

L'OM tente une nouvelle piste Avec le départ de Mason Greenwood, l'OM n'a maintenant plus de véritable ailier droit dans son effectif et c'est évidemment une mauvaise nouvelle. En cette période de mercato, l'OM n'a pas forcément les mêmes possibilités que les années précédentes et doit se rabattre sur des profils peut-être un peu moins convaincants. Ainsi, le club de la cité phocéenne a cité Keito Nakamura parmi ses pistes éventuelles. Le Japonais sort d'une Coupe du monde très aboutie et a prouvé avec Reims en Ligue 2 la saison dernière qu'il avait largement le niveau pour briller à l'échelon supérieur. Néanmoins l'OM, qui est venu aux renseignements, sait qu'il faudra lâcher un gros chèque puisque d'après Foot Mercato, Reims en réclamerait au moins 25M€.