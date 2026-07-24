Keito Nakamura veut quitter la Ligue 2 après sa Coupe du monde avec le Japon : Pourquoi ça bloque pour son transfert à l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’heure est au remodelage d’effectif du côté de l’OM. Faisant face à des difficultés financières, les dirigeants marseillais se doivent de boucler quelques départs afin de retrouver un certain équilibre économique. Trois gros salaires sont déjà partis, mais un élément qui semble intéresser l’Olympique de Marseille pour combler le vide laissés par les attaquants en question est pour le moment inaccessible : Keito Nakamura. La Provence en donne la raison.

Contrairement à Junya Ito avec qui il formait un duo prolifique au Stade de Reims, Keito Nakamura restait en Champagne en fin de saison dernière au moment de la relégation du club en Ligue 2. Son compatriote japonais s’envolait pour la Belgique et le KRC Genk. Pour sa part, Nakamura a poursuivi son aventure entamée en 2023 avec le Stade de Reims dans la deuxième division professionnelle française. Au cours de l’exercice 2025/2026 en Ligue 2 qui ne l’a pas empêché d’être sélectionné par Moriyasu Hajime pour la Coupe du monde 2026 sur le sol américain avec une élimination contre le Brésil en 1/16ème de finale (1-2), Keito Nakamura a signé un bilan de 14 buts pour 3 passes décisives.

Trois attaquants ont déjà quitté Marseille Le Stade de Reims n’a pas retrouvé l’élite du football français en raison de sa sixième place au classement à six points du Mans, deuxième club après le champion Troyes à être monté en Ligue 1. Il serait temps pour Keito Nakamura d’aller voir ailleurs. C’est du moins la volonté affichée par l’attaquant japonais de 25 ans selon La Provence. Alors que l’Olympique de Marseille a déjà enregistré les départs de Pierre-Emerick Aubameyang pour la Corogne, d’Hamed Junior Traoré pour le Genoa et de Mason Greenwood pour Fenerbahçe, le directeur sportif Grégory Lorenzi scruterait le marché dans l’optique d’injecter du sang neuf dans l’effectif marseillais à un prix raisonnable.

L’OM s’est approché de Keito Nakamura Le profil de Keito Nakamura intéresserait tout particulièrement le comité directeur de l’OM qui aurait déjà approché les parties concernées pour une éventuelle transaction. La Provence révèle cependant que l’institution marseillaise n’a pas apporté confirmation à l’intérêt en question. Toutefois, c’est une option prise en considération par les décideurs olympiens, mais pas à n’importe quel prix. Et c’est justement la partie économique de ce dossier qui poserait problème à l’instant T. Le Stade de Reims avait investi 12M€ il y a trois ans pour s’attacher les services de l’attaquant polyvalent capable d’évoluer à gauche, dans l’axe et à droite. Et pour le laisser partir alors que le club restera en Ligue 2 la saison prochaine, les Rémois valoriseraient Nakamura à 15M€.