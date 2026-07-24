Le PSG active une nouvelle piste surprenante pour son attaque, et c’est risqué : «Il n’a peut-être pas la mentalité»

A moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain semble enfin s'être activé sur le marché des transferts, avec plusieurs pistes qui sont évoquées depuis quelques jours. L'une d'entre elles mène à Charles De Ketelaere, international belge qui évolue actuellement à l'Atalanta et qui pourrait bien devenir le remplaçant de Gonçalo Ramos, parti à l'AC Milan.
Quelle va être la première recrue estivale du PSG ? Pour le moment, les supporters n'ont rien eu à se mettre sous la dent, alors même que l'effectif a été affaibli. Gonçalo Ramos est en effet parti à l'AC Milan et Kang-in Lee pourrait bientôt suivre, avec un transfert imminent à l'Atlético de Madrid. Il faudra trouver au moins un remplaçant, avec notamment Ferran Torres du FC Barcelone qui semble plaire à Luis Campos.
De Ketelaere pour oublier Gonçalo Ramos ?
Mais un autre nom semble également intéresser les dirigeants parisiens et il s'agirait de Charles De Ketelaere, qui a disputé la Coupe du monde 2026 avec la Belgique et qui évolue actuellement à l'Atalanta. Il pourrait être le faux neuf parfait pour Luis Enrique, avec un transfert autour des 50M€ qui pourrait satisfaire tout le monde. Il Corriere della Sera a toutefois annoncé que le PSG ne serait pas seul sur le coup, puisque le Bayern Munich de Vincent Kompany souhaiterait également s’attacher ses services. A noter qu’avec l’arrivée de Maurizio Sarri sur le banc bergamasque, il pourrait bien ne plus être au centre du projet.
« Il a loupé son transfert au Milan AC, peut-être que la marche était trop haute »
Certains rappellent toutefois que le prodige belge a déjà déçu par le passé, avec un transfert qui s'est assez mal passé à l'AC Milan. « C’est un joueur que je connais bien, je l’ai suivi à Bruges sur ses débuts, il faut comprendre que c’est vraiment le Golden Boy belge. Il a loupé son transfert au Milan AC, peut-être que la marche était trop haute, et puis ça a bien fonctionné sur les trois dernières saisons à l’Atalanta, mais c’est quand même plus un joueur de côté. Il est polyvalent, mais en général il joue avec un 2+1 en attaque avec l’Atalanta » a estimé Maxime Chanot, sur RMC.
« Est-ce qu’il va prendre le risque d’arriver au PSG après trois saisons plus que convaincantes à l’Atalanta ? »
« Il est un peu sur le côté droit mais avec ses prises de balle il est souvent dans l’axe, et il a joué faux neuf avec les Belges, il a plutôt été bon » a poursuivi l'ancien international luxembourgeois, dans l'After Foot. « Moi, j’irais plus sur un Ferran Torres qu’un Charles De Ketelaere. Après, le fait que Charles De Ketelaere ait loupé son expérience au Milan AC, est-ce qu’il va prendre le risque d’arriver au PSG après trois saisons plus que convaincantes à l’Atalanta ? Se retrouver sur le banc de touche, il n’a peut-être pas la mentalité, le mental, pour pouvoir passer ce plafond de verre dans les grands clubs, donc je me positionne sur l’Espagnol. Après, à voir ce que le PSG va faire ».