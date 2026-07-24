Le PSG active une nouvelle piste surprenante pour son attaque, et c’est risqué : «Il n’a peut-être pas la mentalité»

Axel Cornic

A moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain semble enfin s'être activé sur le marché des transferts, avec plusieurs pistes qui sont évoquées depuis quelques jours. L'une d'entre elles mène à Charles De Ketelaere, international belge qui évolue actuellement à l'Atalanta et qui pourrait bien devenir le remplaçant de Gonçalo Ramos, parti à l'AC Milan.

Quelle va être la première recrue estivale du PSG ? Pour le moment, les supporters n'ont rien eu à se mettre sous la dent, alors même que l'effectif a été affaibli. Gonçalo Ramos est en effet parti à l'AC Milan et Kang-in Lee pourrait bientôt suivre, avec un transfert imminent à l'Atlético de Madrid. Il faudra trouver au moins un remplaçant, avec notamment Ferran Torres du FC Barcelone qui semble plaire à Luis Campos.

De Ketelaere pour oublier Gonçalo Ramos ? Mais un autre nom semble également intéresser les dirigeants parisiens et il s'agirait de Charles De Ketelaere, qui a disputé la Coupe du monde 2026 avec la Belgique et qui évolue actuellement à l'Atalanta. Il pourrait être le faux neuf parfait pour Luis Enrique, avec un transfert autour des 50M€ qui pourrait satisfaire tout le monde. Il Corriere della Sera a toutefois annoncé que le PSG ne serait pas seul sur le coup, puisque le Bayern Munich de Vincent Kompany souhaiterait également s’attacher ses services. A noter qu’avec l’arrivée de Maurizio Sarri sur le banc bergamasque, il pourrait bien ne plus être au centre du projet.

« Il a loupé son transfert au Milan AC, peut-être que la marche était trop haute » Certains rappellent toutefois que le prodige belge a déjà déçu par le passé, avec un transfert qui s'est assez mal passé à l'AC Milan. « C’est un joueur que je connais bien, je l’ai suivi à Bruges sur ses débuts, il faut comprendre que c’est vraiment le Golden Boy belge. Il a loupé son transfert au Milan AC, peut-être que la marche était trop haute, et puis ça a bien fonctionné sur les trois dernières saisons à l’Atalanta, mais c’est quand même plus un joueur de côté. Il est polyvalent, mais en général il joue avec un 2+1 en attaque avec l’Atalanta » a estimé Maxime Chanot, sur RMC.