Mercato - Charles de Ketelaere : Il est le seul joueur à avoir marqué contre l'Espagne à la Coupe du monde 2026, le PSG a un projet pour lui

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A chaque Coupe du monde, certaines révélations de la compétition attirent les intérêts des clubs en quête de renforts pendant le mercato. En plus de Ferran Torres qui semble être une priorité pour les dirigeants du PSG, les décideurs songeraint à attirer Charles de Ketelaere, cependant vu comme une simple alternative pour le moment. Le feuilleton ne fait que commencer.

La Coupe du monde 2026 a livré son verdict le dimanche 19 juillet avec une finale opposant l'Espagne à l'Argentine. La Roja est venue à bout du champion du monde en titre grâce à un but de Ferran Torres en prolongations au terme d'un match où les Espagnols ont dominé des Argentins sans idées et réduits à 10 juste avant le début des 30 minutes de prolongations en raison d'une exclusion d'Enzo Fernandez (1-0).

L'Espagne ne s'est inclinée que face à Charles De Ketelaere pendant la Coupe du monde 16 ans après son premier sacre Mondial, La Roja a brodé une deuxième étoile sur sa tunique. Le tout, en encaissant seulement un but tout le long de la compétition. Le Cap-Vert, l'Arabie saoudite, l'Uruguay, l'Autriche, le Portugal, l'équipe de France et l'Argentine ne sont pas parvenus à trouver la faille contre la défense espagnole composée de Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi et Pedro Porro avec Unai Simon dans les buts. Seule la Belgique, en quart de finale, a réussi à destabiliser l'arrière-garde espagnole. Sur un centre de Timothy Castagne, Charles De Ketelaere trompait Unai Simon par le biais d'une tête.