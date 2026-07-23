Mercato - Charles de Ketelaere : Il est le seul joueur à avoir marqué contre l'Espagne à la Coupe du monde 2026, le PSG a un projet pour lui

A chaque Coupe du monde, certaines révélations de la compétition attirent les intérêts des clubs en quête de renforts pendant le mercato. En plus de Ferran Torres qui semble être une priorité pour les dirigeants du PSG, les décideurs songeraint à attirer Charles de Ketelaere, cependant vu comme une simple alternative pour le moment. Le feuilleton ne fait que commencer.
La Coupe du monde 2026 a livré son verdict le dimanche 19 juillet avec une finale opposant l'Espagne à l'Argentine. La Roja est venue à bout du champion du monde en titre grâce à un but de Ferran Torres en prolongations au terme d'un match où les Espagnols ont dominé des Argentins sans idées et réduits à 10 juste avant le début des 30 minutes de prolongations en raison d'une exclusion d'Enzo Fernandez (1-0).
L'Espagne ne s'est inclinée que face à Charles De Ketelaere pendant la Coupe du monde
16 ans après son premier sacre Mondial, La Roja a brodé une deuxième étoile sur sa tunique. Le tout, en encaissant seulement un but tout le long de la compétition. Le Cap-Vert, l'Arabie saoudite, l'Uruguay, l'Autriche, le Portugal, l'équipe de France et l'Argentine ne sont pas parvenus à trouver la faille contre la défense espagnole composée de Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi et Pedro Porro avec Unai Simon dans les buts. Seule la Belgique, en quart de finale, a réussi à destabiliser l'arrière-garde espagnole. Sur un centre de Timothy Castagne, Charles De Ketelaere trompait Unai Simon par le biais d'une tête.
Charles De Ketelaere dans le viseur du PSG ?
Ce fut l'unique but encaissé par l'Espagne en huit matchs de Coupe du monde. L'attaquant de 25 ans sous contrat jusqu'en juin 2028 à l'Atalanta figurerait dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en cette période de mercato estival. C'est l'information communiquée par le journaliste Sacha Tavolieri sur son compte X. Selon ses sources, les dirigeants du PSG s'intéresseraient au profil de Charles De Ketelaere, mais uniquement comme une alternative à un dossier privilégié qui semble être Ferran Torres. L'intelligence de jeu de Charles De Ketelaere serait appréciée au sein du comité directeur du PSG, à l'instar du staff technique de Luis Enrique. Son départ de l'Atalanta est une réelle possibilité à l'instant T.