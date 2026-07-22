Mercato : Le PSG est sur le point de boucler un nouveau transfert !

Alexis Brunet

Pour le moment, le PSG a plus fait parler de lui au niveau des départs cet été. Le club de la capitale a vendu Gonçalo Ramos pour environ 70M€ à l’AC Milan, mais ce n’est pas terminé. Alors qu’il est annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ, Kang-in Lee devrait très prochainement s’engager avec l’Atlético de Madrid.

Le mercato du PSG commence tranquillement, du moins pour ce qui est des arrivées. Pour le moment, le club de la capitale n’a mis la main que sur le jeune Alessandro Longoni qui est arrivé en provenance de l’AC Milan pour occuper le poste de troisième gardien. Luis Campos a également fait affaire avec la formation italienne pour la vente de Gonçalo Ramos, qui a rapporté environ 70M€ à Paris.

Le départ de Kang-in Lee est imminent Les supporters du PSG attendent des recrues cet été, mais ils vont devoir attendre encore un peu. Dans l’immédiat, c’est une nouvelle vente que va conclure le club de la capitale. Comme nous informe le journal espagnol Marca, Kang-in Lee est sur le point de s’engager avec l’Atlético de Madrid contre 35M€ plus 5M€ de bonus. Le Sud-Coréen devrait signer son contrat dans les prochaines heures et l’officialisation devrait même intervenir dès jeudi.