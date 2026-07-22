«Avant c'était 30M€» : Le PSG passe à côté d'un gros coup, «aujourd’hui, c’est bien plus»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très intéressé par le transfert de Ferran Torres, le PSG voit le timing lui jouer des tours. Et pour cause, l'attaquant du FC Barcelone a inscrit le but qui a permis à l'Espagne de s'imposer en finale de la Coupe du monde, ce qui le fait entrer dans une nouvelle dimension... et fait grimper son prix.

Cet été, le PSG a décidé de renforcer son secteur offensif afin de régénérer un effectif qui a déjà tout gagné. Dans cette optique, le club de la capitale semble proche de boucler le transfert de Maghnes Akliouche en provenance de l'AS Monaco tandis que Yan Diomandé reste également une piste chaude. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG cherche également à compenser le départ de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan. Et c'est Ferran Torres qui semble particulièrement plaire à Luis Enrique. Cependant, son but en finale de la Coupe du monde l'a fait passer dans une autre dimension qui va faire exploser son prix comme le souligne le journaliste espagnol Marcos Lopez.

Le prix de Ferran Torres explose « Soit ils prolongent le contrat du joueur, soit ils doivent le vendre. Sa valeur a augmenté de manière extraordinaire et, si quelqu’un souhaite désormais recruter Ferran Torres, le Barça peut faire valoir qu’il tente de recruter le joueur qui a offert à l’Espagne sa deuxième étoile. Et cela a un coût. Si avant, c’était 30 ou 40 millions, aujourd’hui, c’est bien plus », estime-t-il au micro d'El Larguero sur la Cadena SER.