«Offre inégalable», Julian Alvarez... Comment le PSG s'apprête à boucler le transfert d'un Champion du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout juste auréolé de son titre de champion du monde, Ferran Torres pourrait connaître un autre grand moment cet été en rejoignant le PSG. Un transfert qui semblait encore inenvisageable il y a quelques semaines, mais qui prend désormais forme. Et la presse espagnole révèle la façon dont ce dossier a totalement changé.

Buteur en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres est devenu le héros de l'Espagne en offrant à la Roja sa deuxième étoile au terme d'une finale très fermée face à l'Argentine. Mais l'attaquant du FC Barcelone va peut-être connaître un autre grand moment cet été puisque cela fait plusieurs jours qu'un transfert au PSG fait parler. Il remplacerait alors Gonçalo Ramos en tant que concurrent d'Ousmane Dembélé. Un transfert qui semblait encore difficile à imaginer il y a quelques semaines compte tenu du fait que l'ancien joueur de Valence reste très utilisé au FC Barcelone où il sort d'une saison à 49 matches.

Ferran Torres très frustré par le comportement du Barça ? Alors, comment expliquer ce retournement de situation ? Le quotidien catalan SPORT tente d'apporter des réponses. La première concerne la gestion du Barça qui a décidé de prendre son temps avant d'entamer des discussions pour une prolongation alors que le contrat de Ferran Torres s'achève dans un an. Le club blaugrana n'a pas mesuré l'urgence de la situation alors que le départ de Robert Lewandowski était acté depuis plusieurs semaines. Mais le FC Barcelone semblait surtout concentré sur la piste menant à Julian Alvarez, la priorité ultime du club. Un choix que Ferran Torres a vécu comme un manque de considération.