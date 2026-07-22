Transfert de Ferran Torres au PSG : Le FC Barcelone a pris sa décision !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique et le Paris Saint-Germain ont coché le nom de Ferran Torres pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. Mais à un an de la fin de contrat de l’international espagnol, auteur de l’unique but de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (1-0), le FC Barcelone voudrait aujourd’hui le prolonger.

Avec le départ officiel de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, en attendant celui de Kang-In Lee vers l’Atlético de Madrid, le PSG va devoir injecter du sang neuf dans le secteur offensif. Maghnes Akliouche semble bien parti pour rejoindre le club de la capitale, et pallier la vente du Sud-Coréen, tandis que Luis Enrique aurait donné son feu vert pour le recrutement de Ferran Torres, le héros de la dernière finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine (1-0) grâce à son but en prolongation.

Le Barça veut prolonger Ferran Torres D’après L’Équipe, l’entraîneur du PSG, qui a lancé Ferran Torres en sélection espagnole en septembre 2020, aurait approché son ancien protégé pour lui faire part de son intérêt. Une démarche appréciée par l’attaquant du FC Barcelone, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. Mais de son côté, le club culé souhaite aujourd’hui le conserver et va chercher à le convaincre de prolonger.