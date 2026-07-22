Transfert de Ferran Torres au PSG : Le FC Barcelone a pris sa décision !

Luis Enrique et le Paris Saint-Germain ont coché le nom de Ferran Torres pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. Mais à un an de la fin de contrat de l’international espagnol, auteur de l’unique but de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (1-0), le FC Barcelone voudrait aujourd’hui le prolonger.
Avec le départ officiel de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, en attendant celui de Kang-In Lee vers l’Atlético de Madrid, le PSG va devoir injecter du sang neuf dans le secteur offensif. Maghnes Akliouche semble bien parti pour rejoindre le club de la capitale, et pallier la vente du Sud-Coréen, tandis que Luis Enrique aurait donné son feu vert pour le recrutement de Ferran Torres, le héros de la dernière finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine (1-0) grâce à son but en prolongation.
Le Barça veut prolonger Ferran Torres
D’après L’Équipe, l’entraîneur du PSG, qui a lancé Ferran Torres en sélection espagnole en septembre 2020, aurait approché son ancien protégé pour lui faire part de son intérêt. Une démarche appréciée par l’attaquant du FC Barcelone, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. Mais de son côté, le club culé souhaite aujourd’hui le conserver et va chercher à le convaincre de prolonger.
Le PSG n’a pas dit son dernier mot
Ferran Torres sera-t-il convaincu par cette offensive du Barça ? En Espagne, beaucoup pensent que le PSG finira par enrôler l’international espagnol. « La situation entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres est plutôt bien engagée. Il est fort probable que Ferran Torres finisse par rejoindre le Paris Saint-Germain. Et que le Barça et le Paris Saint-Germain doivent parvenir à un accord, estimait récemment le journaliste de Sport David Bernabeu. Je pense que le Barça ne laissera pas partir Ferran Torres pour moins de 40 millions d'euros. On se situerait dans une fourchette comprise entre 40 et 45 millions d'euros, ce qui, je pense, correspond à peu près à ce qu'il va proposer ».