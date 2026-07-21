PSG - Transfert de Ferran Torres : Un club de Premier League veut tout faire capoter ?

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale aurait ainsi coché le nom de Ferran Torres sur sa liste. Mais les dirigeants parisiens ne seraient pas les seuls à convoiter le joueur du FC Barcelone, qui aurait également des prétendants en Premier League.

Le PSG avait prévu un mercato plutôt mouvementé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, les choses vont pouvoir s’accélérer du côté du club de la capitale. Les dirigeants parisiens souhaiteraient offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient coché le nom de Ferran Torres sur leur liste. Seulement, les doubles champions d’Europe ne seraient pas les seuls sur le dossier du joueur du FC Barcelone.

Aston Villa à la lutte avec le PSG pour Ferran Torres ? D’après les informations du journaliste Romain Collet Gaudin, Aston Villa voudrait également mettre la main sur l’attaquant de 26 ans, tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne. Les Villans livreraient ainsi un duel avec le PSG pour l’international espagnol. Reste maintenant à voir ce que ce dernier décidera de faire, alors que son avenir au FC Barcelone est toujours très incertain.