Un jeune joueur flambe à la Coupe du monde 2026 : Luis Enrique réclame son transfert «immédiatement» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son secteur offensif, le PSG apprécie notamment le profil de Yan Diomandé qui s'est distingué avec la Côte d'Ivoire durant la Coupe du monde. D'ailleurs, afin de devancer la concurrence, Luis Enrique aurait demandé à ce que le club de la capitale boucle son transfert immédiatement.

Le mercato du PSG devrait s'accélérer dans les prochaines heures puisque la Coupe du monde a pris fin dimanche avec le sacre de l'Espagne et que la reprise de l'entraînement est prévue le 25 juillet. Le secteur offensif sera la priorité du club de la capitale puisque Gonçalo Ramos est parti et que Lee Kang-In va suivre dans les prochaines heures. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent à l'image de cette menant à Yan Diomandé qui aurait bien décidé de rejoindre le PSG.

Luis Enrique veut absolument Yan Diomandé Il faut dire que Luis Enrique serait très insistant dans ce dossier. Selon les informations de TeamTalk, Luis Enrique a même réclamé le transfert de Yan Diomandé «immédiatement». L'entraîneur espagnol souhaite intégrer le joueur du RB Leipzig le plus rapidement possible à son effectif afin de l'avoir à disposition pour le début de saison. Autrement dit, le PSG n'envisagera pas de recruter le crack ivoirien et de le prêter dans la foulée pendant une saison au club allemand.