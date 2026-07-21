Bradley Barcola - Transfert à 120M€ : Le plan très ambitieux du PSG sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va devoir gérer le cas Bradley Barcola. Si le club parisien souhaite conserver et prolonger son numéro 29, ce dernier pourrait décider de quitter Paris. Mais alors que dans le même temps, Yan Diomandé (RB Leipzig) pourrait signer dans les prochaines semaines, la direction a un plan bien précis avec les deux ailiers. Explications.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Désireux de renforcer son attaque cet été, le club de la capitale a ciblé plusieurs profils. Si Ferran Torres (FC Barcelone) et Maghnes Akliouche (AS Monaco) devraient venir remplacer Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, les doubles champions d’Europe espèrent également recruter Yan Diomandé. Évalué à 120M€ par le RB Leipzig, le phénomène ivoirien de 19 ans a d’ores et déjà donné son accord au PSG qui lui a proposé un contrat de cinq ans.

Le PSG veut Diomandé et Barcola la saison prochaine Rapidement, les rumeurs envoyant Yan Diomandé au PSG ont soulevé un problème au niveau de Bradley Barcola. N’ayant jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, l’ailier français pourrait quitter le club cet été. De son côté, le club parisien cherche à le conserver et à lui faire signer un nouveau bail. Présent sur les ondes d’Ici Paris Ile de France ce lundi, le journaliste Loïc Tanzi a fait le point sur les avenirs de Diomandé et de Barcola.