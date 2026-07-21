Bradley Barcola - Transfert à 120M€ : Le plan très ambitieux du PSG sur le mercato !

Cet été, le PSG va devoir gérer le cas Bradley Barcola. Si le club parisien souhaite conserver et prolonger son numéro 29, ce dernier pourrait décider de quitter Paris. Mais alors que dans le même temps, Yan Diomandé (RB Leipzig) pourrait signer dans les prochaines semaines, la direction a un plan bien précis avec les deux ailiers. Explications.
Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Désireux de renforcer son attaque cet été, le club de la capitale a ciblé plusieurs profils. Si Ferran Torres (FC Barcelone) et Maghnes Akliouche (AS Monaco) devraient venir remplacer Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, les doubles champions d’Europe espèrent également recruter Yan Diomandé. Évalué à 120M€ par le RB Leipzig, le phénomène ivoirien de 19 ans a d’ores et déjà donné son accord au PSG qui lui a proposé un contrat de cinq ans.
Le PSG veut Diomandé et Barcola la saison prochaine
Rapidement, les rumeurs envoyant Yan Diomandé au PSG ont soulevé un problème au niveau de Bradley Barcola. N’ayant jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, l’ailier français pourrait quitter le club cet été. De son côté, le club parisien cherche à le conserver et à lui faire signer un nouveau bail. Présent sur les ondes d’Ici Paris Ile de France ce lundi, le journaliste Loïc Tanzi a fait le point sur les avenirs de Diomandé et de Barcola.
Les deux dossiers ne sont pas liés
Selon ce dernier, les deux dossiers ne sont clairement pas liés. Le PSG espère pouvoir compter sur le Français et l’Ivoirien à la reprise, et souhaite clairement doubler les postes sur les ailes. On pourrait alors imaginer que Bradley Barcola serait en concurrence avec Khvicha Kvaratskhelia, tandis que Yan Diomandé viendrait jouer un rôle de titulaire à droite. Le club de la capitale envisage d’ailleurs de faire redescendre Désiré Doué d’un cran et d’en faire un milieu de terrain. Affaire à suivre…