Mercato - Un nouvel attaquant au PSG : Le transfert parfait qui fuite dans la presse ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan contre 74M€, le PSG cherche désormais un nouvel attaquant sur le marché. Ayant permis à l’Espagne de remporter la finale de la Coupe du Monde 2026 ce dimanche, Ferran Torres pourrait être le candidat idéal. Surtout, Luis Enrique est totalement satisfait de cette piste sur le secteur offensif.

Le mercato estival du PSG devrait s’accélérer maintenant que la Coupe du Monde 2026 est terminée. Pour rappel, le club de la capitale a récemment réalisé une très grosse vente en se séparant de Gonçalo Ramos, recruté par l’AC Milan contre 74M€. Désormais, les dirigeants parisiens cherchent à recruter un remplaçant au Portugais, en ciblant un profil polyvalent capable de devenir une doublure solide à Ousmane Dembélé.

Luis Enrique valide totalement Ferran Torres Depuis plusieurs jours, la piste Ferran Torres a été confirmée pour le PSG. L’attaquant de 26 ans, qui a inscrit ce dimanche le but victorieux lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, est ouvert à l’idée de rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Comme l’indique le journaliste Loïc Tanzi sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, le club parisien est bien sur les traces du joueur du FC Barcelone. Surtout, Luis Enrique valide complètement sa venue et le considère comme le profil parfait pour ce rôle de faux numéro neuf au sein de son système.