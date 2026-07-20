Mercato - Un nouvel attaquant au PSG : Le transfert parfait qui fuite dans la presse ?

Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan contre 74M€, le PSG cherche désormais un nouvel attaquant sur le marché. Ayant permis à l’Espagne de remporter la finale de la Coupe du Monde 2026 ce dimanche, Ferran Torres pourrait être le candidat idéal. Surtout, Luis Enrique est totalement satisfait de cette piste sur le secteur offensif.
Le mercato estival du PSG devrait s’accélérer maintenant que la Coupe du Monde 2026 est terminée. Pour rappel, le club de la capitale a récemment réalisé une très grosse vente en se séparant de Gonçalo Ramos, recruté par l’AC Milan contre 74M€. Désormais, les dirigeants parisiens cherchent à recruter un remplaçant au Portugais, en ciblant un profil polyvalent capable de devenir une doublure solide à Ousmane Dembélé.
Luis Enrique valide totalement Ferran Torres
Depuis plusieurs jours, la piste Ferran Torres a été confirmée pour le PSG. L’attaquant de 26 ans, qui a inscrit ce dimanche le but victorieux lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, est ouvert à l’idée de rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Comme l’indique le journaliste Loïc Tanzi sur les ondes d’Ici Paris Ile de France, le club parisien est bien sur les traces du joueur du FC Barcelone. Surtout, Luis Enrique valide complètement sa venue et le considère comme le profil parfait pour ce rôle de faux numéro neuf au sein de son système.
« Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos »
Récemment, Fabrizio Romano expliquait que de son côté, Ferran Torres est totalement ouvert à l’idée de remplir ce rôle au PSG : « Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos. Il a signé à l'AC Milan, et il était un remplaçant pour le PSG. C'était l'arme de Luis Enrique pour les dernières 20/25 minutes d'un match. Cela pourrait donc être le rôle de Ferran Torres qui serait aussi utilisé en Ligue 1 puisque le PSG effectue de nombreuses rotations », a indiqué le journaliste.