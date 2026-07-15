«Le Barça ne le laissera pas partir pour moins de…» : Le PSG connaît le prix à payer pour le transfert de Ferran Torres ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Gonçalo Ramos a été transféré à l’AC Milan, le PSG est à la recherche d’un joueur pour le remplacer. En ce sens, le club de la capitale est intéressé par Ferran Torres, à qui il ne reste qu’un an de contrat au FC Barcelone. Mais pour s’en séparer, les Blaugrana devraient tout de même demander au moins 40M€.

Après avoir cédé Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG devrait très bientôt se séparer de Kang-in Lee, attendu du côté de l’Atlético de Madrid. Dans le sens des arrivées, Lucas Digne devrait faire son retour en tant que doublure de Nuno Mendes et pour compenser le départ de son attaquant portugais, le club de la capitale est annoncé avec insistance sur la piste de Ferran Torres ces derniers jours.

« Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos » Âgé de 26 ans, l’international espagnol (64 sélections), encore engagé à la Coupe du monde 2026, n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone et sait déjà ce qui l’attend s’il décide de rejoindre le PSG. « Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos. Il a signé à l'AC Milan, et il était un remplaçant pour le PSG. C'était l'arme de Luis Enrique pour les dernières 20/25 minutes d'un match. Cela pourrait donc être le rôle de Ferran Torres qui serait aussi utilisé en Ligue 1 puisque le PSG effectue de nombreuses rotations », a déclaré le journaliste Fabrizio Romano.