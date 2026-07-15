«Le Barça ne le laissera pas partir pour moins de…» : Le PSG connaît le prix à payer pour le transfert de Ferran Torres ?

Alors que Gonçalo Ramos a été transféré à l’AC Milan, le PSG est à la recherche d’un joueur pour le remplacer. En ce sens, le club de la capitale est intéressé par Ferran Torres, à qui il ne reste qu’un an de contrat au FC Barcelone. Mais pour s’en séparer, les Blaugrana devraient tout de même demander au moins 40M€.
Après avoir cédé Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG devrait très bientôt se séparer de Kang-in Lee, attendu du côté de l’Atlético de Madrid. Dans le sens des arrivées, Lucas Digne devrait faire son retour en tant que doublure de Nuno Mendes et pour compenser le départ de son attaquant portugais, le club de la capitale est annoncé avec insistance sur la piste de Ferran Torres ces derniers jours.
« Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos »
Âgé de 26 ans, l’international espagnol (64 sélections), encore engagé à la Coupe du monde 2026, n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone et sait déjà ce qui l’attend s’il décide de rejoindre le PSG. « Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos. Il a signé à l'AC Milan, et il était un remplaçant pour le PSG. C'était l'arme de Luis Enrique pour les dernières 20/25 minutes d'un match. Cela pourrait donc être le rôle de Ferran Torres qui serait aussi utilisé en Ligue 1 puisque le PSG effectue de nombreuses rotations », a déclaré le journaliste Fabrizio Romano.
« On se situerait dans une fourchette comprise entre 40 et 45 millions d'euros »
Reste à savoir à combien cette opération pourrait s’élever pour le PSG. Selon le journaliste de SPORT David Bernabeu, le FC Barcelone devrait tout de même demander au moins 40M€ pour accepter de laisser partir son attaquant : « Le club n'a pas connaissance d'une quelconque offre du Paris Saint-Germain. La situation entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres est plutôt bien engagée. Il est fort probable que Ferran Torres finisse par rejoindre le Paris Saint-Germain. Et que le Barça et le Paris Saint-Germain doivent parvenir à un accord. Je pense que le Barça ne laissera pas partir Ferran Torres pour moins de 40 millions d'euros. On se situerait dans une fourchette comprise entre 40 et 45 millions d'euros, ce qui, je pense, correspond à peu près à ce qu'il va proposer. »