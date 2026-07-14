Le PSG a choisi le remplaçant de Gonçalo Ramos : Fabrizio Romano confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a lancé son mercato par la très belle vente de Gonçalo Ramos pour lequel l'AC Milan a déboursé 74M€, hors bonus. Néanmoins, cette situation pousse le club parisien a déniché un nouvel avant-centre. Et Fabrizio Romano confirme que c'est bien dans cette optique que les discussions ont débuté avec Ferran Torres.

Ces dernières heures, la piste menant à Ferran Torres a pris de l'ampleur du côté du PSG qui chercher à régénérer son secteur offensif, tout en anticipant d'éventuels départs. C'est ainsi que plusieurs médias ont évoqué la possibilité que le recrutement de l'international espagnol soit prévu en cas de départ de Bradley Barcola, notamment convoité par Liverpool. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur du FC Barcelone, dont le contrat s'achève en juin 2027, viendrait surtout combler le départ de Gonçalo Ramos qui a rejoint l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus.

Fabrizio Romano balance sur la piste Ferran Torres « Ferran Torres est ouvert à l'idée de prendre le rôle de Gonçalo Ramos. Il a signé à l'AC Milan, et il était un remplaçant pour le PSG. C'était l'arme de Luis Enrique pour les dernières 20/25 minutes d'un match. Cela pourrait donc être le rôle de Ferran Torres qui serait aussi utilisé en Ligue 1 puisque le PSG effectue de nombreuses rotations », confie-t-il dans sa dernière vidéo YouTube avant de poursuivre.