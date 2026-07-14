Mercato - Lucas Digne de retour au PSG : Est-ce une bonne idée ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain est prêt à accueillir Lucas Digne une décennie après avoir vu partir l'international français du côté du FC Barcelone à l'été 2016. C'est la grosse information mercato de ces dernières heures autour du PSG. Les parties concernées seraient déjà tombées d'accord et le club va s'attacher ses services pour un montant inférieur à 10M€ grâce à la clause présente dans son contrat à Aston Villa. Est-ce le bon choix ? C'est notre sondage du jour !

A la veille de la demi-finale de Coupe du monde 2026 entre l'équipe de France et de l'Espagne à l'AT&T Stadium de Dallas, une information mercato est tombée concernant un joueur des Bleus et le PSG. Dix ans après son départ pour le FC Barcelone, Lucas Digne (32 ans) devrait retrouver le Paris Saint-Germain durant le mercato estival. Et ce, grâce à une clause libératoire inférieure à 10M€ incluse dans son contrat courant jusqu'en juin 2028 qu'il a prolongé à Aston Villa l'année dernière.

«Aston Villa va avoir des semaines chargées parce qu’il y a un intérêt du PSG pour Lucas Digne» The Daily Mail a allumé la mèche en premier avant que Foot Mercato, Fabrizio Romano, L'Equipe ou encore RMC Sport confirment la tendance. Selon le dernier média cité, Lucas Digne et les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient tombés d'accord sur les termes d'un contrat de trois saisons. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano assure que ce dossier est en très bonne voie pour que Digne débarque au Paris Saint-Germain. « Aston Villa va avoir des semaines chargées parce qu’il y a un intérêt du PSG pour Lucas Digne, le latéral gauche de l’équipe de France qui démarre chaque rencontre à la Coupe du monde ».