Paul Seixas bientôt avec Tadej Pogacar chez UAE Team Emirates : Le transfert surprise qui se prépare après le Tour de France 2026 !

Pierrick Levallet

Pour sa première sur le Tour de France, Paul Seixas a marqué les esprits. Le coureur de 19 ans a terminé quatrième, au pied du podium. Mais après cette belle performance sur la Grande Boucle, le phénomène français pourrait quitter Decathlon CMA CGM. UAE Emirates Team travaillerait en effet pour l’associer avec Tadej Pogacar.

Paul Seixas a impressionné son monde pour sa première sur le Tour de France. Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, le coureur de 19 ans s’est engagé sur la Grande Boucle. Et le résultat a été stupéfiant : quatrième, au pied du podium. Il n’en fallait pas plus pour voir plusieurs équipes s’intéresser au phénomène de Decathlon CMA CGM alors que le mercato de cyclisme vient d’ouvrir ses portes. Et une écurie en particulier serait en pole position sur le dossier.

Paul Seixas bientôt coéquipier de Tadej Pogacar ? D’après les informations de Wielerflits, UAE Team Emirates tiendrait la corde pour le transfert de Paul Seixas. Le talent français aurait déjà signé une lettre d’intention la saison passée avec l’équipe de Tadej Pogacar. Cette dernière aurait d’ailleurs accéléré les choses dans les négociations avec Paul Seixas. On pourrait donc avoir un tandem composé du Slovène et du coureur de 19 ans prochainement.

Decathlon CMA CGM veut retenir Paul Seixas Decathlon CMA CGM, de son côté, ferait le maximum pour le convaincre de rester. L’équipe française voudrait bâtir un effectif capable de rapporter des victoires de rang. L’arrivée de Romain Bardet dans le pole sportif constituerait un renfort de poids. « On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues qu’on va annoncer à la rentrée de septembre. En tout cas, on a identifié les composants et l’évolution que l’équipe aura. Parce qu’aujourd’hui, une équipe se construit avec beaucoup d’équipiers. Et pas que sur le Tour de France. En tout cas, je le répète, la conviction que Paul doit avoir, et que nous avons déjà, c’est que c’est avec nous qu’il va gagner » a également expliqué le patron de Decathlon CMA CGM Dominique Serieys récemment.