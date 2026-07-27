«Je ne sais pas à quoi m’attendre» : La confidence amusante de Marion Rousse avant une séquence sur Julian Alaphilippe à la télévision

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne championne de France de cyclisme sur route, Marion Rousse a rapidement entamé une carrière de consultante à la télévision. Chaque année à l'occasion du Tour de France, elle a l'occasion de commenter la Grande Boucle et de revenir éventuellement sur les exploits de son compagnon Julian Alaphilippe. Le coureur de 34 ans reste très suivi malgré ses plus belles années qui sont maintenant derrière lui. Pendant l'édition 2026, il a réalisé une interview-karaoké un peu spéciale. Marion Rousse a été surprise.

Présente à la télévision en tant que consultante, Marion Rousse se retrouve souvent à commenter les exploits de son compagnon Julian Alaphilippe, avec qui elle a eu un enfant. Lors du Tour de France 2026, le coureur de l'équipe Tudor n'a eu que de rares occasions pour tenter de se montrer. Du côté de France Télévisions, cet événement est très suivi chaque année et cette année, dans l'émission Vélo Club qui intervient à l'arrivée de chaque étape, une nouvelle séquence inédite a fait son apparition. En effet, le journaliste Arnaud Mattéoli propose une interview-karaoké appelée En Roue Libre avec un coureur tiré au hasard. Pour le 10 juillet, c'est Julian Alaphilippe qui a été tiré au sort.

Julian Alaphilippe va pousser la chansonnette, Marion Rousse est surprise Le double champion du monde, qui a fini ce dimanche son 8ème Tour de France, a donc été invité à réaliser cette interview. Au moment du tirage au sort, sur le plateau, Arnaud Mattéoli a demandé à Marion Rousse le style de chanteurs que le champion apprécie. « Oh la la, c’est un peu tous les styles. Je ne sais pas à quoi m’attendre » avoue-t-elle, un peu surprise par cette question amusante. Dans cette interview décalée, Julian Alaphilippe n'a finalement pas dû pousser la chansonnette car la chanson choisie était en allemand.

Marion Rousse se confie sur le fait de commenter les courses de son compagnon Consultante sur France Télévisions depuis 2017, Marion Rousse doit composer entre la sphère professionnelle et la sphère privée. La compagne de Julian Alaphilippe confie qu'elle sait faire la part des choses même si parfois la situation peut être compliquée. « Honnêtement, cela ne me pose aucun problème. Justement parce que je connais le vélo. Je peux prendre le recul nécessaire. La seule chose, qui peux me perturber, c’est la chute, par exemple, celle de Julian lors de Liège-Bastogne-Liège en 2022. Je suis humaine, j’ai eu peur » racontait-elle dans une interview à La Croix en 2025.