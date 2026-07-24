Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? Evenepoel et Seixas programment une offensive

Alexandre Higounet

Alors que l'équipe UAE s'avère clairement affaiblie autour de Tadej Pogacar et que les réactions du staff pour essayer de masquer le problème trahissent une réelle inquiétude dans la lutte pour le maillot jaune, une grande offensive de Remco Evenepoel, voire de Paul Seixas, dans les deux étapes des Alpes apparaît certaine.

A trois jours de l'arrivée à Paris, le Tour de France est-il à l'aube de connaître l'un des plus grands retournements de son histoire ? S'il serait bien aventureux de l'affirmer avec certitude, l'hypothèse apparaît en revanche plausible. Depuis plusieurs jours, l'équipe UAE montre clairement de signes de faiblesse, touchée par un virus ou marquée par la grande quantité d'efforts fournis depuis le Grand Départ à Barcelone. Ou les deux. En tout cas, autour de Pogacar, les équipiers s'effondrent les uns après les autres. Après Adam Yates, encore en course mais pas revenu au top depuis son calvaire d'il y a deux jours, Brandon McNulty a dû abandonner hier alors que Tim Wellens est arrivé dernier de l'étape à 43 minutes du vainqueur et que Florian Vermeersch a lui aussi montré des signaux inquiétants.

L'hypothèse d'un grand bouleversement du général apparaît plausible Si en l'état, Pogacar apparaît en pleine possession de ses moyens, rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Au sein du clan UAE, on a d'ailleurs cherché à faire passer le message que tout restait sous contrôle, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal, indiquant que Wellens s'était relevé en cours d'étape pour garder des forces (« Tim n'est pas malade. Après avoir accompli sa tâche et avoir été lâché, il valait mieux récupérer. C'était une étape pour les échappées, nous ne visions pas la victoire. Dans ce cas, mieux vaut récupérer ») alors qu'il était évident qu'il était en grande souffrance, incapable de garder les roues du dernier gruppetto. Une manière pour le staff d'essayer de décourager les adversaires d'attaquer Pogacar. Un signal faible, mais signal tout de même, qu'au-delà de son équipe, le Slovène pourrait bien être lui-même plus vulnérable qu'il n'y paraît.