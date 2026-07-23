Cyclisme - Tour de France : Nouvelle opportunité pour Paul Seixas face à Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France aborde sa dernière ligne droite, avec trois grosses étapes de montagne, dont la première aujourd'hui arrivant à Orcières Merlette, de nouvelles ouvertures pourraient se présenter pour Paul Seixas ou Remco Evenepoel face à Tadej Pogacar. Avant la montée finale vers Orcières, le contexte apparaît en tout cas légèrement plus favorable qu'il y a quelques jours.

Alors que le Tour de France aborde sa dernière ligne droite, avec trois grosses étapes de montagne dans les Alpes, à commencer par celle d'aujourd'hui arrivant au sommet de la montée vers Orcières-Merlette, de nouvelles opportunités pourraient s'ouvrir pour Paul Seixas et Remco Evenepoel, les deux principaux concurrents désormais de Tadej Pogacar.

Tim Wellens et Brendan McNulty ont cédé du terrain Si bien sûr on est encore très loin de les voir renverser la table, le fait est que l'équipe UAE Team Emirates, très sollicitée depuis le début du Tour, a montré de vrais signes de faiblesse autour de son leader slovène. Après Adam Yates, en grande difficulté ces deux derniers jours et qui n'est certainement pas encore totalement remis, Tim Wellens et Brandon McNulty ont cédé aujourd'hui. Tout cela pourrait créer un contexte plus favorable pour Seixas et Evenepoel, alors que la montée vers Orcières se profile.