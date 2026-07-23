Cyclisme - Tour de France : Première alerte pour Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France entame sa dernière ligne droite avec trois grosses étapes de montagne pour finir, Tadej Pogacar apparaît solidement installé à la première place du général. Mais quelques signaux faibles ont pu être relevés ces dernières heures autour de l'idée que la course au maillot jaune n'était pas totalement terminée... Explication.

Alors que le Tour de France entre dans sa dernière ligne droite, avec trois grosses étapes de montagne avant le final sur Paris, Tadej Pogacar apparaît solidement installé à la première place du classement général, avec quatre minutes et trente secondes d'avance sur le deuxième Remco Evenepoel. Pour autant, quelques signaux faibles sont apparus ces dernières heures laissant entendre que la course au maillot jaune pourrait ne pas être totalement terminée...

Evenepoel apparaît à son pic pour la troisième semaine... D'une part, Remco Evenepoel apparaît en pleine montée en puissance à l'orée de ces trois grandes étapes. Plus les jours passent, plus le champion belge élève son niveau. Dimanche dernier, il a été le seul au niveau de Pogacar dans la montée du Plateau de Solaison, et mardi, il a dominé le maillot jaune dans le chrono individuel, lui reprenant trente secondes. Evenepoel récolte les fruits de sa préparation spécifique pour le Tour, lui qui n'a pas couru depuis Liège Bastogne Liège pour emmagasiner de la fraîcheur, et il pourrait bien atteindre son pic lors de ces trois étapes dans les Alpes. De surcroit, il n'a jamais franchi la montagne aussi bien que ces derniers jours.