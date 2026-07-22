Cyclisme - Tour de France : Une surprise encore possible face à Pogacar ?

Alexandre Higounet

A cinq jours de l'arrivée à Paris, le maillot jaune apparaît promis une nouvelle fois à Tadej Pogacar, qui a matraqué ses adversaires depuis le Grand Départ de Barcelone. Pourtant, au-delà de l'évidence factuelle, l'affaire n'est peut-être pas totalement pliée. En tout cas pas autant qu'il n'y paraît a priori. Explication...

A cinq jours de l'arrivée à Paris, alors que le deuxième au classement général pointe à 4 minutes 30'', et que Jonas Vingegaard, son principal adversaire, a quitté la course sur chute, tout porte à croire que Tadej Pogacar, sauf incident de course, ne peut plus perdre son maillot jaune et qu'une cinquième victoire dans le Tour de France lui tend les bras.

La forme d'Evenepoel monte en flèche à l'orée de la troisième semaine... Pourtant, l'affaire est-elle aussi évidente que cela ? Peut-être pas... Lorsque l'on y regarde de plus près, on constate ainsi qu'un coureur voit sa forme monter en flèche ces derniers jours : Remco Evenepoel. Vainqueur au plateau de Solaison dimanche, le champion belge a été le seul à suivre le rythme de Pogacar, qui a dû lui lever le pied pour garder à ses côtés son lieutenant Isaac Del Toro. Dans le contre la montre hier, Evenepoel a survolé la course et repris 30 secondes au maillot jaune. Quand on sait qu'Evenepoel s'est préparé exclusivement pour ce Tour de France, qu'il n'a pas couru depuis Liège pour arriver avec un maximum de fraîcheur, tout apparaît envisageable alors que s'annoncent trois étapes de montagne dantesque. Surtout si à l'instar de l'an dernier, Pogacar connait un petit coup de mou en troisième semaine.