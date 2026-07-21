Cyclisme - dopage : Pogacar-Vingegaard contrôlé la nuit ? « Honnêtement, je devrais leur présenter mes excuses »

Le contrôle en pleine nuit subi par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, alors qu'ils devaient affronter le lendemain une terrible étape de montagne, continue de susciter des réactions. A commencer par celle du patron de l'équipe EF Education First, Jonathan Vaughters, qui a tenu des propos très forts il y a quelques heures.
Le contrôle inopiné subi en pleine nuit par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, à cinq heures du matin pour le Slovène et deux heures du matin pour le Danois, et ce alors qu'ils devaient disputer une grosse étape de montagne le lendemain, continue de susciter des réactions dans la caravane du Tour de France.
« Les contrôles à 2 heures du matin sont l'un des moyens les plus efficaces de prévenir le microdosage de peptides (EPO, hGH) et de testostérone »
En début de semaine, Jonathan Vaughters, le patron de l'équipe EF Education First, a lui aussi réagi, tenant des propos particulièrement forts sur le sujet sur son compte X, comme relayé par cyclinguptodate.com. Vaughters a commencé par expliquer le pourquoi d'une telle démarche : « Je ne poste pas souvent ici. Mais je vais lancer ce pavé dans la mare : les contrôles à 2 heures du matin sont l'un des moyens les plus efficaces de prévenir le microdosage de peptides (EPO, hGH) et de testostérone ».
« Si l'UCI nous avait contrôlés à 2 heures du matin en 2001 ? Nous aurions tous été suspendus »
Dans la foulée le boss d'EF Education First, qui a été coureur professionnel à l'époque de Lance Armstrong, a affirmé que lui et sa génération en étaient responsables, et que si de tels contrôles existaient aujourd'hui, c'était du fait des dérives des époques précédentes : « Si l'UCI nous avait contrôlés à 2 heures du matin en 2001 ? Nous aurions tous été suspendus, ce qui aurait épargné au sport 25 ans de scandales. Il est regrettable que Tadej et Jonas doivent payer pour les conneries que nous avons faites. Cela dit, je sacrifierais volontiers un peu de sommeil pour gagner en crédibilité. Honnêtement, je devrais leur présenter mes excuses à tous les deux ».