Cyclisme - Tour de France : Seixas, le verdict de cet ancien vainqueur du Tour

Alexandre Higounet

Au fil des jours, le niveau affiché par Paul Seixas confirme qu'à 19 ans, il est déjà prêt pour jouer avec les meilleurs sur le Tour de France, à l'image de l'excellent contre-la-montre individuel encore réalisé hier. Interrogé par cyclismactu.net, Andy Schleck, vainqueur du Tour de France 2010, a livré son sentiment sur le prodige français.

Alors que le Tour aborde sa dernière ligne droite, à cinq jours de l'arrivée à Paris, Paul Seixas apparaît plus que jamais dans la course pour le podium. Au fil des jours et des étapes, le jeune leader de Décathlon CMA CGM confirme qu'à 19 ans, il a déjà dans les jambes la capacité d'exister au plus haut niveau sur la durée du Tour de France. Son excellent chrono individuel réalisé hier mardi en a apporté une nouvelle confirmation, Seixas ne semble pas sur la pente descendante malgré les efforts consentis depuis deux semaines et demi.

« Paul Seixas ne me surprend pas du tout » Aujourd'hui, le podium apparaît réalisable pour le jeune Français. Interrogé par cyclismactu.net, Andy Schleck, le vainqueur du Tour de France 2010, directeur sportif de Juan Ayuso et Mattias Skjelmose, a livré son avis sur Seixas : « Paul Seixas ne me surprend pas du tout. Je pense que c'est un des plus grands talents à venir. Est-ce l'Elu ? Tout le monde en parle. Il est très jeune, il peut encore progresser. Cela promet pour le futur. Le podium reste très ouvert. On en parlera samedi ».