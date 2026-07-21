Cyclisme - Tour de France : Un équipier livre un détail privé pour rendre hommage à Pogacar

Alexandre Higounet

Alors qu'il domine une nouvelle fois outrageusement le Tour de France, Tadej Pogacar maintient toujours un groupe très soudé autour de lui, tous ses équipiers étant à l'unisson pour vanter son sens du collectif, sa simplicité et sa générosité, à l'image de ce détail du quotidien livré par son coéquipier Tim Wellens qui dit plus que de longs discours.

Alors que le Tour de France aborde aujourd'hui sa troisième semaine, avec un contre-la-montre individuel entre Evian et Thonon-les-Bains, Tadej Pogacar apparaît une nouvelle fois intouchable, largement au-dessus de ses adversaires, au point qu'il paraît désormais courir pour essayer de faire monter son lieutenant Isaac Del Toro sur le podium à ses côtés.

« Tadej aime aider les gens, il considère que c'est son devoir d'agir ainsi, chapeau bas ! » Au-delà de sa domination sportive, le champion slovène continue en tout cas de faire l'unanimité parmi ses équipiers au sein de l'équipe UAE Team Emirates, de maintenir autour de lui un groupe uni et soudé. Et à écouter l'un d'eux, Tim Wellens, ce n'est certainement pas le fruit du hasard, tant tous louent sa générosité et son humilité.