Cyclisme - Tour de France : Un équipier livre un détail privé pour rendre hommage à Pogacar

Alors qu'il domine une nouvelle fois outrageusement le Tour de France, Tadej Pogacar maintient toujours un groupe très soudé autour de lui, tous ses équipiers étant à l'unisson pour vanter son sens du collectif, sa simplicité et sa générosité, à l'image de ce détail du quotidien livré par son coéquipier Tim Wellens qui dit plus que de longs discours.
Alors que le Tour de France aborde aujourd'hui sa troisième semaine, avec un contre-la-montre individuel entre Evian et Thonon-les-Bains, Tadej Pogacar apparaît une nouvelle fois intouchable, largement au-dessus de ses adversaires, au point qu'il paraît désormais courir pour essayer de faire monter son lieutenant Isaac Del Toro sur le podium à ses côtés.
« Tadej aime aider les gens, il considère que c'est son devoir d'agir ainsi, chapeau bas ! »
Au-delà de sa domination sportive, le champion slovène continue en tout cas de faire l'unanimité parmi ses équipiers au sein de l'équipe UAE Team Emirates, de maintenir autour de lui un groupe uni et soudé. Et à écouter l'un d'eux, Tim Wellens, ce n'est certainement pas le fruit du hasard, tant tous louent sa générosité et son humilité.
« Nous passons de bons moments, nous aimons être ici »
A l'occasion d'une discussion pour le podcast de Sporza, Vive le Vélo, Tim Wellens a ainsi livré un détail du quotidien qui en dit plus que de longs discours, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Nous disposons tous d'un lit spécifique sur ce Tour, et deux personnes sont chargées de l'installer et de le démonter à chaque fois. Mais Tadej est le seul coureur qui fait entièrement son lit lui-même. On pourrait se dire : c'est le maillot jaune, il ne devrait s'occuper de rien d'autre. Pourtant, Tadej aime aider les gens. Il considère que c'est son devoir d'agir ainsi. Chapeau bas ! ». Et Wellens d'ajouter : « Nous passons de bons moments, nous aimons être ici. On ne prend pas assez le temps d'y réfléchir sur le moment, mais plus tard, on se dira : "Waouh, c'était un Tour de France magnifique" ».