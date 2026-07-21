«En avance sur Pogacar», Paul Seixas rend «jaloux» un ancien vainqueur du Tour de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Tour de France 2018, Geraint Thomas reste un observateur assidu de la Grande Boulce. Il a d'ailleurs commenté l'évolution de Paul Seixas, qu'il voit encore plus fort que Tadej Pogacar au même âge. Le Gallois est même jaloux de la précocité du Français.

Alors qu'il dispute son premier Tour de France, Paul Seixas répond aux attentes suscitées par son début de saison. Du haut de ses 19 ans, le prodige du cyclisme français est clairement en course pour le podium, d'autant plus après l'abandon de Jonas Vingegaard qui semblait avoir sécurisé la deuxième place derrière l'intouchable Tadej Pogacar. Avant un contre-la-montre crucial ce lundi, Paul Seixas est quatrième du classement général à 1'23'' de Remco Evenepoel, deuxième, et à 25 secondes d'Isaac Del Toro, troisième et concurrent le plus sérieux pour le Maillot Blanc. Tous les espoirs sont donc permis pour le leader de l'équipe Decathlon CMA-CGM qui impressionne Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France en 2018.

Geraint Thomas est fan de Paul Seixas « Il est incroyable, vraiment incroyable. On savait déjà à quel point il avait du talent, mais c'est juste impressionnant de le voir courir maintenant qu'il a gagné en maturité. Il a l'air en pleine forme, c'est génial à voir. Bien sûr qu’il sera à la lutte pour le podium, à 100%, et peut-être même pour la deuxième place (...) Oui, il peut gagner le Tour à l’avenir. Il n’est pas là par hasard. Il est phénoménal. Il faut regarder son talent, sa marge de progression », lance-t-il au micro de RMC Sport, avant de poursuivre.