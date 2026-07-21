«En avance sur Pogacar», Paul Seixas rend «jaloux» un ancien vainqueur du Tour de France !

Vainqueur du Tour de France 2018, Geraint Thomas reste un observateur assidu de la Grande Boulce. Il a d'ailleurs commenté l'évolution de Paul Seixas, qu'il voit encore plus fort que Tadej Pogacar au même âge. Le Gallois est même jaloux de la précocité du Français.
Alors qu'il dispute son premier Tour de France, Paul Seixas répond aux attentes suscitées par son début de saison. Du haut de ses 19 ans, le prodige du cyclisme français est clairement en course pour le podium, d'autant plus après l'abandon de Jonas Vingegaard qui semblait avoir sécurisé la deuxième place derrière l'intouchable Tadej Pogacar. Avant un contre-la-montre crucial ce lundi, Paul Seixas est quatrième du classement général à 1'23'' de Remco Evenepoel, deuxième, et à 25 secondes d'Isaac Del Toro, troisième et concurrent le plus sérieux pour le Maillot Blanc. Tous les espoirs sont donc permis pour le leader de l'équipe Decathlon CMA-CGM qui impressionne Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France en 2018.
Geraint Thomas est fan de Paul Seixas
« Il est incroyable, vraiment incroyable. On savait déjà à quel point il avait du talent, mais c'est juste impressionnant de le voir courir maintenant qu'il a gagné en maturité. Il a l'air en pleine forme, c'est génial à voir. Bien sûr qu’il sera à la lutte pour le podium, à 100%, et peut-être même pour la deuxième place (...) Oui, il peut gagner le Tour à l’avenir. Il n’est pas là par hasard. Il est phénoménal. Il faut regarder son talent, sa marge de progression », lance-t-il au micro de RMC Sport, avant de poursuivre.
«En fait, je t'avoue que je suis jaloux»
« En fait, je t'avoue que je suis jaloux. Bon, je suis content de ma carrière, bien sûr, mais lui est tellement doué. Quand on voit ce que Tadej Pogacar faisait à son âge, on se rend compte qu'il est déjà en avance. Il est en avance sur Pogacar à son âge. Je ne dis pas qu'il est le prochain Pogi, mais je pense qu'il doit juste continuer sur sa lancée et avoir du plaisir à faire du vélo. C'est ce qui compte avant tout », ajoute Geraint Thomas.