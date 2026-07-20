Tour de France - «C’est extraordinaire» : Paul Seixas fait halluciner Remco Evenepoel !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatrième au classement général avant d’entamer la troisième et dernière semaine du Tour de France 2026, Paul Seixas n’est qu’à 25 secondes du podium et même à 1 minute 23 de Remco Evenepoel, dauphin de Tadej Pogacar. Le Belge a d’ailleurs encensé le Français, impressionné par la Grande Boucle qu’il réalise à seulement 19 ans.

Paul Seixas sera-t-il sur le podium au terme du Tour de France 2026 dimanche prochain ? Le Français peut en tout cas encore croire en ses chances, après l’abandon de Jonas Vingegaard. Quatrième au classement général, il n’est qu’à 25 secondes d’Isaac Del Toro, troisième, et à 1 minute 23 de Remco Evenepoel, deuxième.

« Je suis sûr qu'il pourra gagner un Grand Tour » « Il a été très impressionnant dès le début. Faire ce qu'il fait à 19 ans est extraordinaire, surtout avec beaucoup de pression de son pays. Il faut que les Français prennent soin de lui et qu'il puisse faire sa carrière petit à petit, parce que je suis sûr qu'il pourra gagner un Grand Tour », a confié le dauphin de Tadej Pogacar au sujet de Paul Seixas, dans des propos relayés par L’Équipe.