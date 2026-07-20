Tour de France - «C’est extraordinaire» : Paul Seixas fait halluciner Remco Evenepoel !

Quatrième au classement général avant d’entamer la troisième et dernière semaine du Tour de France 2026, Paul Seixas n’est qu’à 25 secondes du podium et même à 1 minute 23 de Remco Evenepoel, dauphin de Tadej Pogacar. Le Belge a d’ailleurs encensé le Français, impressionné par la Grande Boucle qu’il réalise à seulement 19 ans.
Paul Seixas sera-t-il sur le podium au terme du Tour de France 2026 dimanche prochain ? Le Français peut en tout cas encore croire en ses chances, après l’abandon de Jonas Vingegaard. Quatrième au classement général, il n’est qu’à 25 secondes d’Isaac Del Toro, troisième, et à 1 minute 23 de Remco Evenepoel, deuxième.
« Je suis sûr qu'il pourra gagner un Grand Tour »
« Il a été très impressionnant dès le début. Faire ce qu'il fait à 19 ans est extraordinaire, surtout avec beaucoup de pression de son pays. Il faut que les Français prennent soin de lui et qu'il puisse faire sa carrière petit à petit, parce que je suis sûr qu'il pourra gagner un Grand Tour », a confié le dauphin de Tadej Pogacar au sujet de Paul Seixas, dans des propos relayés par L’Équipe.
« Je vais essayer de faire la troisième semaine de ma vie »
En ce qui le concerne, et malgré sa victoire lors de la 15e étape dimanche dernier, Remco Evenepoel refuse de revoir ses ambitions à la hausse. « Non, j'avais dit dès le début du Tour que je voulais gagner une étape qui ne serait pas un contre-la-montre. Avec le podium au général, c'étaient mes deux objectifs. Donc pour l'instant je m'en sors bien », a-t-il déclaré. Interrogé sur la lutte pour le podium et qui sera son principal adversaire, il a ajouté : « Je pense qu'il y a beaucoup de monde... Isaac (Del Toro), Paul (Seixas) et même mon coéquipier Florian (Lipowitz) n'est pas très loin du podium. Il faut faire attention à tout le monde. Je ne dois pas regarder vers l'avant mais me concentrer sur ma 2e position pour la garder. Je vais essayer de faire la troisième semaine de ma vie. »