Paul Seixas «va se battre jusqu’au bout» : Une dernière semaine de folie pour le Tour de France 2026 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A six étapes de boucler à 19 ans son premier Tour de France. Le jeune prodige français du vélo Paul Seixas pointe à la quatrième place du classement général et a de quoi rêver encore plus grand pour la dernière semaine de la Grande Boucle. Lui et son coéquipier chez Decathlon CMA CGM ont annoncé la couleur dans la presse.

La quinzième étape du Tour de France 2026 s’est déroulée dimanche entre Champagnole et le plateau de Solaison. Un tracé de montagne au cours duquel Jonas Vingegaard a chuté. Fin de course pour le Danois et surtout fin de la Grande Boucle pour celui qui a heurté un trottoir. Pour sa première participation au Tour de France, Paul Seixas est dans les temps, quatrième du classement général des coureurs à 6 minutes et 23 secondes du leader Tadej Pogacar bien parti pour rafler un cinquième sacre sur les routes françaises.

«J'ai bien récupéré et j'espère que ce sera aussi bien pour la troisième semaine» Ce lundi 20 juillet est synonyme de repos en Haute-Savoie pour le coureur de Decathlon CMA GGM et l’ensemble du peloton. A parti du contre la montre de mardi entre Evian et Thonon-les-bains, il restera six étapes avant la ligne d’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Il reste quelque chose à faire pour Paul Seixas avec pourquoi pas une place sur le podium au général. « C'était vraiment dur parce que c'est parti de très loin. J'ai géré mon effort, j'ai fait la montée à mon rythme. J'aurais peut-être pu en mettre un peu plus à certains moments, j'ai trop hésité, et j'ai quand même fini fort. Ça reste une bonne montée et je reste dans le coup pour le général, donc ça va. Globalement je suis content. J'ai fait une bonne performance, je pense. Ce n'était pas idéal avec une crevaison au début de l'étape, j'ai mis quelques cartouches peut-être et ce sont peut-être quelques secondes précieuses, c'est dommage. C'était un grand jour, mais j'ai beaucoup souffert. J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais préféré un meilleur résultat mais parfois il y a des coureurs plus forts. Je suis resté solide pour l'instant. J'ai bien récupéré et j'espère que ce sera aussi bien pour la troisième semaine ».