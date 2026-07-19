F1 - Transfert chez Ferrari : L'annonce cash de Mercedes sur l'avenir de Kimi Antonelli

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Andrea Kimi Antonelli venait à être sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans en décembre prochain au terme de sa deuxième saison dans la discipline ? C'est une sérieuse possibilité au vu de la tournure prise par le championnat du monde. Un avenir chez Ferrari à terme pour le jeune pilote italien ? Il n'en est pas question pour Toto Wolff.

Andrea Kimi Antonelli fait la course en tête dans ce championnat du monde 2026. Le pilote italien seulement âgé de 19 ans n'en est qu'à sa deuxième saison dans la discipline reine de la course automobile et a déjà franchi le drapeau à damier en premier à cinq reprises depuis le début de la saison. Performant au volant de la W17, Antonelli est l'une des sensations du paddock. De par son héritage culturel italien, il devrait être un jour amené à être démarché par Ferrari.

«Ferrari aurait dû faire le travail il y a six ou sept ans, au lieu de réaliser seulement maintenant qu’il y a un bon pilote italien» Cependant, la Scuderia aura fort à faire au vu des propos tenus par Toto Wolff à la RTBF dans le cadre du Grand Prix de Belgique ce dimanche 19 juillet. « Nous le savons. Mais Kimi est un pilote Mercedes depuis qu’il a 11 ans. Ferrari aurait dû faire le travail il y a six ou sept ans, au lieu de réaliser seulement maintenant qu’il y a un bon pilote italien. Bien sûr, ils feront tout pour avoir un pilote italien. Il faut du temps pour analyser le marché des jeunes pilotes. Cela commence dès le mini-karting avec des enfants de dix ans. Il ne suffit pas de les repérer, il faut aussi développer leur personnalité, leur évolution technique, mais également leur caractère ».