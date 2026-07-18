Rugby/Championnat des nations - Scandale raciste en Argentine : «Nous envisageons de quitter le terrain», l'Angleterre se prépare au pire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Angleterre et l'Argentine vont se retrouver une deuxième fois cette semaine. Après la défaite des Anglais au football, le XV de la Rose vont défier Los Pumas de la sélection argentine de rugby ce samedi soir. Deux joueurs de l'Angleterre avaient été la cible de mots racistes l'année dernière, il n'y aura pas de deuxième fois impunie selon le capitaine du XV de la Rose.

L'Angleterre et l'Argentine ont une première fois croisé le fer mercredi à Atlanta dans le cadre de la demi-finale de Coupe du monde 2026. Dans les dernières minutes de la rencontre, l'Albiceleste a puni les Three Lions qui s'étaient regroupés en défense après avoir ouvert le score. Résultat ? L'Argentine a validé son billet pour la finale grâce à sa victoire (2-1), mettant un terme aux espoirs de titre des Anglais pendant ce Mondial 2026. Trois jours plus tard, le XV de la Rose se frotte à l'Argentine ce samedi soir à 21h10, heure française, dans le cadre de la 3ème journée du Championnat des nations de rugby.

«On a eu ces discussions autour de : "et si ?"» Rendez-vous en terres hostiles pour la sélection anglaise et son capitaine Jamie George qui ont vécu un incident raciste l'année dernière à San Juan contre les Argentins. Asher Opoku-Fordjour et Chandler Cunningham-South, deux remplaçants, avaient été ciblés par les supporters argentins d'injures racistes. Un an plus tard, avant que les deux équipes nationales s'affrontent à Santiago del Estero en Argentine, Jamie George a pris les devants en affirmant que lui et ses coéquipiers sont préparés à tout nouveau scandale raciste. « Si quoi que ce soit de ce genre arrive, alors ça mérite la plus forte des réactions. Cela n'a pas sa place dans ce monde et j'en suis profondément convaincu. On a eu ces discussions autour de : "et si ?" J'espère vraiment, et je suis optimiste, que la Fédération argentine (Unión Argentina de Rugby, UAR) a agi avec sérieux. »