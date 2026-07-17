NBA - Giannis Antetokounmpo déclare sa flamme à Lionel Messi : «L'un des plus grands sportifs de tous les temps»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce sera la troisième en douze ans. Lionel Messi a une fois encore rendez-vous en finale de Coupe du monde. L'Argentine s'est hissée jusqu'au bout de la compétition grâce à son capitaine entre autres qui est pour le moment le meilleur buteur et le meilleur passeur de ce Mondial 2026. Des performances, à 39 ans, qui forcent le respect selon Giannis Antetokounmpo qui n'a pas lésiné sur les éloges.

Certains joueurs rêvent de le vivre ne serait-ce qu'une fois, Lionel Messi va prendre part à sa troisième finale de Coupe du monde. Ce samedi 19 juillet, au MetLife Stadium dans le New Jersey, le champion du monde 2022 se battra avec l'Argentine pour venir à bout de l'Espagne afin de soulever le trophée le plus convoité du football de sélection. Le tout, à 39 ans et contre toute-attente. L'attaquant de l'Inter Miami, franchise de Major League Soccer où il s'est exilé à l'été 2023 en quittant le PSG, force le respect sur ce Mondial 2026 du point de vue de Giannis Antetokounmpo.

«Il est tout là-haut» Recrue star du Miami Heat, Giannis Antetokounmpo a pu célébrer dans sa carrière un titre de champion NBA en 2021 avec les Milwaukee Bucks. Lors de sa conférence de presse de présentation comme joueur de la franchise floridienne, The Greek Freak sera le voisin de Lionel Messi. L'occasion pour lui de lui dresser un portrait flatteur avant la grande finale de Coupe du monde face à l'Espagne. « Nous sommes témoins de l'excellence. Messi pourrait bien entrer dans l'histoire comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Il a huit Ballons d'or, il pourrait avoir deu victoires en Coupe du monde. Il a je pense quatre ou cinq (ndlr c'est quatre) Ligues des champions. Il est tout là-haut. Quand on voit ça, ça inspire. Il y avait une action (ndlr contre l'Angleterre) où il a fait deux ou trois dribbles avant que quelqu'un ne le mette à terre. Et là, vous voyez tous ses coéquipiers faire un sprint pour l'aider à se relever. Ca, vous devez le gagner. Ce respect que ses coéquipiers ont pour lui, il l'a gagné ».