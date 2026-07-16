Equipe de France : Forfait pour la Coupe du Monde, Hugo Ekitike rend hommage à Lionel Messi !

Amadou Diawara

Victime d'une terrible blessure avant la Coupe du Monde 2026, Hugo Ekitike a dû déclarer forfait. C'est donc depuis sa télévision qu'il a assisté à la défaite de l'équipe de France face à l'Espagne. Alors qu'il a également visionné le choc entre l'Argentine et l'Angleterre, Hugo Etitike a rendu hommage à Lionel Messi sur les réseaux sociaux.

Pressenti pour figurer dans la liste des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026, Hugo Ekitike s'est malheureusement blessé gravement peu avant l'annonce. L'attaquant de 24 ans a donc suivi de loin l'épopée de l'équipe de France. S'étant hissés en demi-finale, les Bleus se sont inclinés face à l'Espagne ce mardi soir (2-0).

Lionel Messi a offert la victoire à l'Argentine face à l'Angleterre Ce mercredi soir, c'était au tour de l'Argentine et de l'Angleterre de disputer leur demi-finale de Coupe du Monde. Grâce à un grand Lionel Messi, double passeur décisif, l'Albiceleste a validé son ticket pour la finale, s'imposant 2-1. Interrogé sur le choc entre l'Argentine et l'Angleterre, Hugo Ekitike a fait passer un message fort à Lionel Messi. Sur les réseaux sociaux, l'international français a posté une photo de la Pulga et lui, alors qu'ils jouaient ensemble au PSG, avec le message suivant en légende : « C'est le meilleur ». Un message qui devrait plaire à Leo Messi, qui s'est totalement enflammé après la victoire de l'Argentine face à l'Angleterre.