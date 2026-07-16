Equipe de France : Le salaire de Zinedine Zidane est révélé !

Alors que Didier Deschamps va céder sa place de sélectionneur de l'équipe de France après la petite finale de la Coupe du Monde 2026, la FFF aimerait que Zinedine Zidane paraphe son contrat avant mardi. Alors que Marina Ferrarri - ministre des Sports - aurait validé son salaire, le Ballon d'Or 98 devrait percevoir 300 000€, hors prime.
Didier Deschamps a lâché une bombe sur son avenir en janvier 2025. Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé qu'il n'allait pas rempiler. Par conséquent, Didier Deschamps cédera sa place après la petite finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, soit ce samedi soir.
Un salaire de 300 000€ pour Zinedine Zidane ?
« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait déclaré Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.
Zinedine Zidane va toucher jusqu'à 450 000€ avec les primes ?
Selon les informations de RMC Sport, Zinedine Zidane va bien prendre la place de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. A en croire le média français, la FFF souhaiterait que le Ballon d'Or 98 paraphe son bail avant mardi, soit la date à partir de laquelle le gouvernement devra valider les contrats. Malgré tout, Marina Ferrarri - ministre des Sports - aurait déjà donné son accord pour le salaire de Zinedine Zidane. Le prochain sélectionneur des Bleus devrait toucher 300 000€, hors primes. Et avec les divers bonus, Zinedine Zidane pourrait percevoir jusqu'à 450 000€.